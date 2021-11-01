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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3771377237733774 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 223 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 30 Всього голосів : 223 Додано: Пон 01 лис, 2021 18:38 Webracer написав: Amethyst написав: Webracer написав: був повністю внесений 29 числа до 18:00 був повністю внесений 29 числа до 18:00

осталось указать КАКИМ каналом вносились гроши осталось указать КАКИМ каналом вносились гроши

Преказ з картки на картку. Так само як я це роблю погашаючи кредитку Монобанк, Приватбанк, ПУМБ. До речі, на момент написання попередняго коментаря кредитка Монобанку ще не була погашена, я вніс кошти за декілька годин до кінця доби 31-го тим самим способом, що і ТАС, у вихідний день. І з Монобанком все гаразд. Так само роблю і з Приватом 25-го числа кожного місяця, і теж все норм. ПУМБ теж можу поповнити о 17:30, а треба до 18:00 і теж без проблем. Скрізь мова йде про один і той самий спосіб поповнення — з картки на картку.

Таскомбанк виявляється такий один говнобанк. Преказ з картки на картку. Так само як я це роблю погашаючи кредитку Монобанк, Приватбанк, ПУМБ. До речі, на момент написання попередняго коментаря кредитка Монобанку ще не була погашена, я вніс кошти за декілька годин до кінця доби 31-го тим самим способом, що і ТАС, у вихідний день. І з Монобанком все гаразд. Так само роблю і з Приватом 25-го числа кожного місяця, і теж все норм. ПУМБ теж можу поповнити о 17:30, а треба до 18:00 і теж без проблем. Скрізь мова йде про один і той самий спосіб поповнення — з картки на картку.Таскомбанк виявляється такий один говнобанк.



там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машу

если кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво.





а так у меня уже складывается впечатление, что моно это такой себе тест. там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машуесли кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво.а так у меня уже складывается впечатление, что моно это такой себе тест. uaprofi

Повідомлень: 4992 З нами з: 21.04.11 Подякував: 716 раз. Подякували: 497 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 19:14 uaprofi написав: там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машу

если кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво. там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машуесли кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво.

Пошук ніби усім доступний і безкоштовний Пошук ніби усім доступний і безкоштовний viewtopic.php?p=4892693#p4892693 klug Повідомлень: 6275 З нами з: 18.08.14 Подякував: 277 раз. Подякували: 838 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 01:38 uaprofi написав: там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машу

если кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво.. там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машуесли кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво.. Только не Машу, а Настю. А ссылку спасибо klug - уже нашли Только не Машу, а Настю. А ссылку спасибо klug - уже нашли Flamingo 1

Повідомлень: 7245 З нами з: 20.03.15 Подякував: 111 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 02:32 Вопрос к тем, кто решил оставить в хозяйстве Вику.

Вы тарифы новые по ней (с декабря месяца) внимательно читали? Ничего не смущает?



Дело ж совсем не в кешбэке, который был 2%, а станет 0,5%. Я вон вообще дебетовой Викой пользовался все время и не для кешбэка... Искатель Повідомлень: 5049 З нами з: 22.02.16 Подякував: 769 раз. Подякували: 3591 раз. Профіль 4 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 03:23 Искатель читали і вже тут обговорили, у тому числі і варіанти, чим її замінити і на вхід, і на вихід. А залишати є сенс лише тим, хто або вже сплатив абонку, або може легко прокачати сотню тисяч без фінансових втрат. Але думаю, що й до них рано чи пізно ТАСька знайде підхід. klug Повідомлень: 6275 З нами з: 18.08.14 Подякував: 277 раз. Подякували: 838 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 03:26 klug написав: Искатель читали і вже тут обговорили, у тому числі і варіанти, чим її замінити і на вхід, і на вихід. А залишати є сенс лише тим, хто або вже сплатив абонку, або може легко прокачати сотню тисяч без фінансових втрат. Але думаю, що й до них рано чи пізно ТАСька знайде підхід. читали і вже тут обговорили, у тому числі і варіанти, чим її замінити і на вхід, і на вихід. А залишати є сенс лише тим, хто або вже сплатив абонку, або може легко прокачати сотню тисяч без фінансових втрат. Але думаю, що й до них рано чи пізно ТАСька знайде підхід.

Вітаю! Бачу, теж безсоння мучить?

Ви пам'ятаєте, я дуже неуважний, бо щось не згадаю, а чим на вихід можна замінити? На вхід -я так розумію, Б5 гривневою без кредліміту (тобто у дебетовому режимі) можна. А вихід безготівкою? Підкажіть, будь ласка. Бо користувався виключно для онлайн-обміну, тому сумую, бо ТАС - гарний варіант був для цього...

У мене от абонка сплачена до 1 квітня (ще п'ять місяців), але з грудня не розумію, як я її зможу використовувати. Адже для звичного валютообміну між власними рахунками вона більш не придатна... Вітаю! Бачу, теж безсоння мучить?Ви пам'ятаєте, я дуже неуважний, бо щось не згадаю, а чим на вихід можна замінити? На вхід -я так розумію, Б5 гривневою без кредліміту (тобто у дебетовому режимі) можна. А вихід безготівкою? Підкажіть, будь ласка. Бо користувався виключно для онлайн-обміну, тому сумую, бо ТАС - гарний варіант був для цього...У мене от абонка сплачена до 1 квітня (ще п'ять місяців), але з грудня не розумію, як я її зможу використовувати. Адже для звичного валютообміну між власними рахунками вона більш не придатна... Искатель Повідомлень: 5049 З нами з: 22.02.16 Подякував: 769 раз. Подякували: 3591 раз. Профіль 4 7 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3771377237733774 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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