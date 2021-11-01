Webracer написав:був повністю внесений 29 числа до 18:00
осталось указать КАКИМ каналом вносились гроши
Преказ з картки на картку. Так само як я це роблю погашаючи кредитку Монобанк, Приватбанк, ПУМБ. До речі, на момент написання попередняго коментаря кредитка Монобанку ще не була погашена, я вніс кошти за декілька годин до кінця доби 31-го тим самим способом, що і ТАС, у вихідний день. І з Монобанком все гаразд. Так само роблю і з Приватом 25-го числа кожного місяця, і теж все норм. ПУМБ теж можу поповнити о 17:30, а треба до 18:00 і теж без проблем. Скрізь мова йде про один і той самий спосіб поповнення — з картки на картку. Таскомбанк виявляється такий один говнобанк.
там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машу если кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво.
а так у меня уже складывается впечатление, что моно это такой себе тест.
Искатель читали і вже тут обговорили, у тому числі і варіанти, чим її замінити і на вхід, і на вихід. А залишати є сенс лише тим, хто або вже сплатив абонку, або може легко прокачати сотню тисяч без фінансових втрат. Але думаю, що й до них рано чи пізно ТАСька знайде підхід.
klug написав:Искатель читали і вже тут обговорили, у тому числі і варіанти, чим її замінити і на вхід, і на вихід. А залишати є сенс лише тим, хто або вже сплатив абонку, або може легко прокачати сотню тисяч без фінансових втрат. Але думаю, що й до них рано чи пізно ТАСька знайде підхід.
Вітаю! Бачу, теж безсоння мучить? Ви пам'ятаєте, я дуже неуважний, бо щось не згадаю, а чим на вихід можна замінити? На вхід -я так розумію, Б5 гривневою без кредліміту (тобто у дебетовому режимі) можна. А вихід безготівкою? Підкажіть, будь ласка. Бо користувався виключно для онлайн-обміну, тому сумую, бо ТАС - гарний варіант був для цього... У мене от абонка сплачена до 1 квітня (ще п'ять місяців), але з грудня не розумію, як я її зможу використовувати. Адже для звичного валютообміну між власними рахунками вона більш не придатна...
Щиро дякую і гарного дня! Лишилося дізнатися відповідь на ще одне питання: я ж вірно зрозумів, що тепер буде комісія при зарахуванні навіть с гривневого на валютний рахунок Віки чи навпаки? Себто для валютообміну вона померла?