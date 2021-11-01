|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:57
Re: ТАСКОМБАНК
Закрыть Виику можно в любом отделении?
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:50
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44
Важко Вам однозначно відповісти, бо тарифи дуже кострубато прописані. Розділ "Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти" нам не підходить, бо у старих тарифах був таким самим і на нас це не впливало, а от обмін у застосунку взагалі не згадується (або я не знайшов). На переказ між власними рахунками комісії будуть драконівські, але як ТАСька буде їх застосовувати у цьому випадку передбачити складно.
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|