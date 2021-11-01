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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3772377337743775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:57

Re: ТАСКОМБАНК

Закрыть Виику можно в любом отделении?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:50

  2XL написав:Закрыть Виику можно в любом отделении?

А шоо, уже выставили абонку?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44

  Искатель написав:
  klug написав:Искатель
viewtopic.php?p=5323970#p5323970

Щиро дякую і гарного дня!
Лишилося дізнатися відповідь на ще одне питання: я ж вірно зрозумів, що тепер буде комісія при зарахуванні навіть с гривневого на валютний рахунок Віки чи навпаки? Себто для валютообміну вона померла?

Важко Вам однозначно відповісти, бо тарифи дуже кострубато прописані. Розділ "Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти" нам не підходить, бо у старих тарифах був таким самим і на нас це не впливало, а от обмін у застосунку взагалі не згадується (або я не знайшов). На переказ між власними рахунками комісії будуть драконівські, але як ТАСька буде їх застосовувати у цьому випадку передбачити складно.
klug
 
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