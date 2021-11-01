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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:57
Re: ТАСКОМБАНК
Закрыть Виику можно в любом отделении?
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:50
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44
Важко Вам однозначно відповісти, бо тарифи дуже кострубато прописані. Розділ "Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти" нам не підходить, бо у старих тарифах був таким самим і на нас це не впливало, а от обмін у застосунку взагалі не згадується (або я не знайшов). На переказ між власними рахунками комісії будуть драконівські, але як ТАСька буде їх застосовувати у цьому випадку передбачити складно.
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:17
Кто посоветует насчёт Пудры. Себе заказал. Нужна ещё карта матери. Так как новая карта именная и на мужское имя, то как лучше:
1) перевыпустить неименную в отделении (имеющаяся карта оформлена на неё) со сроком, который будет в отделении (то есть как повезёт);
2) заказать на горячей линии от моего имени именную карту для неё - так можно? И могу ли я получить такую карту вместо неё? Сама она звонить в банк не будет...
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:41
Re: ТАСКОМБАНК
Лучше первый вариант и не париться, зачем вам именная то
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:26
Re: ТАСКОМБАНК
терь главное чтоб Тася не утнула такое же с Пудрой со временем , как с Викой...
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:46
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