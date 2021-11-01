|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:57
Закрыть Виику можно в любом отделении?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3666
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:50
2XL написав:
Закрыть Виику можно в любом отделении?
А шоо, уже выставили абонку?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1176
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44
Искатель написав:
Щиро дякую і гарного дня!
Лишилося дізнатися відповідь на ще одне питання: я ж вірно зрозумів, що тепер буде комісія при зарахуванні навіть с гривневого на валютний рахунок Віки чи навпаки? Себто для валютообміну вона померла?
Важко Вам однозначно відповісти, бо тарифи дуже кострубато прописані. Розділ "Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти" нам не підходить, бо у старих тарифах був таким самим і на нас це не впливало, а от обмін у застосунку взагалі не згадується (або я не знайшов). На переказ між власними рахунками комісії будуть драконівські, але як ТАСька буде їх застосовувати у цьому випадку передбачити складно.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6281
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:17
Кто посоветует насчёт Пудры. Себе заказал. Нужна ещё карта матери. Так как новая карта именная и на мужское имя, то как лучше:
1) перевыпустить неименную в отделении (имеющаяся карта оформлена на неё) со сроком, который будет в отделении (то есть как повезёт);
2) заказать на горячей линии от моего имени именную карту для неё - так можно? И могу ли я получить такую карту вместо неё? Сама она звонить в банк не будет...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9824
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 469 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:41
Vorlon написав:Кто посоветует насчёт Пудры. Себе заказал. Нужна ещё карта матери. Так как новая карта именная и на мужское имя, то как лучше:
1) перевыпустить неименную в отделении (имеющаяся карта оформлена на неё) со сроком, который будет в отделении (то есть как повезёт);
2) заказать на горячей линии от моего имени именную карту для неё - так можно? И могу ли я получить такую карту вместо неё? Сама она звонить в банк не будет...
Лучше первый вариант и не париться, зачем вам именная то
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30308
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1291 раз.
- Подякували: 7299 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:26
терь главное чтоб Тася не утнула такое же с Пудрой со временем , как с Викой...
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 728
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:46
lincoln2 написав:
терь главное чтоб Тася не утнула такое же с Пудрой со временем , как с Викой...
Нові Пудри Комса перестала випускати...тільки старі перевипускає?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37994
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AZP
, Support BForward
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|