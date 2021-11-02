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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3773377437753776>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:57

Re: ТАСКОМБАНК

Закрыть Виику можно в любом отделении?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:50

  2XL написав:Закрыть Виику можно в любом отделении?

А шоо, уже выставили абонку?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44

  Искатель написав:
  klug написав:Искатель
viewtopic.php?p=5323970#p5323970

Щиро дякую і гарного дня!
Лишилося дізнатися відповідь на ще одне питання: я ж вірно зрозумів, що тепер буде комісія при зарахуванні навіть с гривневого на валютний рахунок Віки чи навпаки? Себто для валютообміну вона померла?

Важко Вам однозначно відповісти, бо тарифи дуже кострубато прописані. Розділ "Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти" нам не підходить, бо у старих тарифах був таким самим і на нас це не впливало, а от обмін у застосунку взагалі не згадується (або я не знайшов). На переказ між власними рахунками комісії будуть драконівські, але як ТАСька буде їх застосовувати у цьому випадку передбачити складно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:17

Кто посоветует насчёт Пудры. Себе заказал. Нужна ещё карта матери. Так как новая карта именная и на мужское имя, то как лучше:

1) перевыпустить неименную в отделении (имеющаяся карта оформлена на неё) со сроком, который будет в отделении (то есть как повезёт);

2) заказать на горячей линии от моего имени именную карту для неё - так можно? И могу ли я получить такую карту вместо неё? Сама она звонить в банк не будет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:41

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Кто посоветует насчёт Пудры. Себе заказал. Нужна ещё карта матери. Так как новая карта именная и на мужское имя, то как лучше:

1) перевыпустить неименную в отделении (имеющаяся карта оформлена на неё) со сроком, который будет в отделении (то есть как повезёт);

2) заказать на горячей линии от моего имени именную карту для неё - так можно? И могу ли я получить такую карту вместо неё? Сама она звонить в банк не будет...
Лучше первый вариант и не париться, зачем вам именная то
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:26

Re: ТАСКОМБАНК

терь главное чтоб Тася не утнула такое же с Пудрой со временем , как с Викой...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:46

  lincoln2 написав:терь главное чтоб Тася не утнула такое же с Пудрой со временем , как с Викой...

Нові Пудри Комса перестала випускати...тільки старі перевипускає?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:26

  Квесторе_поверніться написав:
  lincoln2 написав:терь главное чтоб Тася не утнула такое же с Пудрой со временем , как с Викой...

Нові Пудри Комса перестала випускати...тільки старі перевипускає?

Кому: Вам чи Катерині?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:08

  2XL написав:Закрыть Виику можно в любом отделении?


Доброго дня!

Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо в зручному для Вас відділенні ТАСКОМБАНКу.
Ознайомитись з переліком відділень можливо за посиланням - https://tascombank.ua/branch
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:22

  Vorlon написав:Кто посоветует насчёт Пудры. Себе заказал. Нужна ещё карта матери. Так как новая карта именная и на мужское имя, то как лучше:

1) перевыпустить неименную в отделении (имеющаяся карта оформлена на неё) со сроком, который будет в отделении (то есть как повезёт);

2) заказать на горячей линии от моего имени именную карту для неё - так можно? И могу ли я получить такую карту вместо неё? Сама она звонить в банк не будет...


Доброго дня.

Для оформлення додаткової карти Вам необхідно звернутись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом, на ім’я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.

Звертаємо увагу, що оформити моментальну карту у Вас є можливість самостійно.

Додатково звертаємо увагу, що оформити моментальну карту у Вас є можливість самостійно.

За оформлення додаткової карти передбачена комісія – 200,00 грн.
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