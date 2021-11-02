ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:57
Закрыть Виику можно в любом отделении?
2XL
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:50
2XL написав:
Закрыть Виику можно в любом отделении?
А шоо, уже выставили абонку?
Amethyst
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44
Искатель написав:
Щиро дякую і гарного дня!
Лишилося дізнатися відповідь на ще одне питання: я ж вірно зрозумів, що тепер буде комісія при зарахуванні навіть с гривневого на валютний рахунок Віки чи навпаки? Себто для валютообміну вона померла?
Важко Вам однозначно відповісти, бо тарифи дуже кострубато прописані. Розділ "Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти" нам не підходить, бо у старих тарифах був таким самим і на нас це не впливало, а от обмін у застосунку взагалі не згадується (або я не знайшов). На переказ між власними рахунками комісії будуть драконівські, але як ТАСька буде їх застосовувати у цьому випадку передбачити складно.
klug
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:17
Кто посоветует насчёт Пудры. Себе заказал. Нужна ещё карта матери. Так как новая карта именная и на мужское имя, то как лучше:
1) перевыпустить неименную в отделении (имеющаяся карта оформлена на неё) со сроком, который будет в отделении (то есть как повезёт); 2) заказать на горячей линии от моего имени именную карту для неё - так можно? И могу ли я получить такую карту вместо неё? Сама она звонить в банк не будет...
Vorlon
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:41
Vorlon написав:Кто посоветует насчёт Пудры. Себе заказал. Нужна ещё карта матери. Так как новая карта именная и на мужское имя, то как лучше: 1) перевыпустить неименную в отделении (имеющаяся карта оформлена на неё) со сроком, который будет в отделении (то есть как повезёт); 2) заказать на горячей линии от моего имени именную карту для неё - так можно? И могу ли я получить такую карту вместо неё? Сама она звонить в банк не будет...
Лучше первый вариант и не париться, зачем вам именная то
Faceless
Модератор
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:26
терь главное чтоб Тася не утнула такое же с Пудрой со временем , как с Викой...
lincoln2
Повідомлень: 728
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:46
lincoln2 написав:
терь главное чтоб Тася не утнула такое же с Пудрой со временем , как с Викой...
Нові Пудри Комса перестала випускати...тільки старі перевипускає?
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:26
Квесторе_поверніться написав: lincoln2 написав:
терь главное чтоб Тася не утнула такое же с Пудрой со временем , как с Викой...
Нові Пудри Комса перестала випускати...тільки старі перевипускає?
Кому: Вам чи Катерині?
klug
Повідомлень: 6286
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:08
2XL написав:
Закрыть Виику можно в любом отделении?
Доброго дня!
Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо в зручному для Вас відділенні ТАСКОМБАНКу.
Ознайомитись з переліком відділень можливо за посиланням -
https://tascombank.ua/branch
TASCOMBANK
Представник банку
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:22
Vorlon написав:
Кто посоветует насчёт Пудры. Себе заказал. Нужна ещё карта матери. Так как новая карта именная и на мужское имя, то как лучше:
1) перевыпустить неименную в отделении (имеющаяся карта оформлена на неё) со сроком, который будет в отделении (то есть как повезёт);
2) заказать на горячей линии от моего имени именную карту для неё - так можно? И могу ли я получить такую карту вместо неё? Сама она звонить в банк не будет...
Доброго дня.
Для оформлення додаткової карти Вам необхідно звернутись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом, на ім’я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.
Звертаємо увагу, що оформити моментальну карту у Вас є можливість самостійно.
Додатково звертаємо увагу, що оформити моментальну карту у Вас є можливість самостійно.
За оформлення додаткової карти передбачена комісія – 200,00 грн.
TASCOMBANK
Представник банку
Повідомлень: 2879
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
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