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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:32
Господа свинорылы. А шо так тихо по Лайму? Неужели ничего интересного не нашли?
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deneg net
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:51
deneg net написав:
Господа свинорылы. А шо так тихо по Лайму? Неужели ничего интересного не нашли?
Лайм отримати спочатку треба) наче товар не для всіх
Картка Lime Card, яка випускалась лише клієнтам ЗКП-проектів, буде також випускатись в рамках крос-продажів. Відкриття картки Lime Card в рамках крос-продажів здійснюється за пропозицією Банку.
Джерело: https://tascombank.ua/news/shanovni-kliienty,-prosymo-vas-zvernuty-uvagu-na-zminu-taryfiv-za-platizhnymy-kartkamy-61729f6ec37aaf001241ceb7
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miltador
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