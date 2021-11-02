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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:32
Господа свинорылы. А шо так тихо по Лайму? Неужели ничего интересного не нашли?
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:51
Лайм отримати спочатку треба) наче товар не для всіх
Джерело:
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:06
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:46
TASCOMBANK
Повідомте громадськість, коли плануєте розпочати продаж кросів з лаймом.
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