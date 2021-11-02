ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:32
Господа свинорылы. А шо так тихо по Лайму? Неужели ничего интересного не нашли?
deneg net
Повідомлень: 2730
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 526 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:51
deneg net написав:
Господа свинорылы. А шо так тихо по Лайму? Неужели ничего интересного не нашли?
Лайм отримати спочатку треба) наче товар не для всіх
Картка Lime Card, яка випускалась лише клієнтам ЗКП-проектів, буде також випускатись в рамках крос-продажів. Відкриття картки Lime Card в рамках крос-продажів здійснюється за пропозицією Банку.
Джерело:
https://tascombank.ua/news/shanovni-kliienty,-prosymo-vas-zvernuty-uvagu-na-zminu-taryfiv-za-platizhnymy-kartkamy-61729f6ec37aaf001241ceb7
miltador
Повідомлень: 423
З нами з: 08.01.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 91 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:46
TASCOMBANK Повідомте громадськість, коли плануєте розпочати продаж кросів з лаймом.
klug
Повідомлень: 6289
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 844 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:57
TASCOMBANK,
«Lime Card» как допку к Б5 можно сделать?
guntherhouse777
Повідомлень: 4803
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 332 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 лис, 2021 06:24
Уважаемый представитель банка TASCOMBANK!
Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос: согласно новой (с декабря) версии тарифов по карте Weekend - будет ли комиссия при покупке валюты с гривневого счета на валютный счет карты или же при продаже с валютного на гривневый? По сути, это переброска между счетами внутри одной карты, но хотелось бы иметь официальный ответ. Большое спасибо заранее!
Искатель
Повідомлень: 5062
З нами з: 22.02.16
Подякував: 771 раз.
Подякували: 3591 раз.
Профіль
4
7
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
jay2004
,
Spring
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор