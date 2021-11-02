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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:32
Господа свинорылы. А шо так тихо по Лайму? Неужели ничего интересного не нашли?
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:51
Лайм отримати спочатку треба) наче товар не для всіх
Джерело:
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:06
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:46
TASCOMBANK
Повідомте громадськість, коли плануєте розпочати продаж кросів з лаймом.
Додано: Сер 03 лис, 2021 06:24
Уважаемый представитель банка TASCOMBANK!
Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:
согласно новой (с декабря) версии тарифов по карте Weekend - будет ли комиссия при покупке валюты с гривневого счета на валютный счет карты или же при продаже с валютного на гривневый? По сути, это переброска между счетами внутри одной карты, но хотелось бы иметь официальный ответ.
Большое спасибо заранее!
Додано: Сер 03 лис, 2021 09:24
Искатель
Зачем цепляться за мёртвый продукт? Вика фсё, ничего интересного не осталось.
Откройте себе в тасфою виртуалку валютную и покупайте сколько захотите. Валюта заходит и снимается в отделении без комиссии.
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