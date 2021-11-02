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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3773377437753776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:32

Господа свинорылы. А шо так тихо по Лайму? Неужели ничего интересного не нашли?
deneg net
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Повідомлень: 2731
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Подякували: 526 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:51

  deneg net написав:Господа свинорылы. А шо так тихо по Лайму? Неужели ничего интересного не нашли?

Лайм отримати спочатку треба) наче товар не для всіх :roll:

Картка Lime Card, яка випускалась лише клієнтам ЗКП-проектів, буде також випускатись в рамках крос-продажів. Відкриття картки Lime Card в рамках крос-продажів здійснюється за пропозицією Банку.

Джерело: https://tascombank.ua/news/shanovni-kliienty,-prosymo-vas-zvernuty-uvagu-na-zminu-taryfiv-za-platizhnymy-kartkamy-61729f6ec37aaf001241ceb7
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:06

  deneg net написав:Господа свинорылы. А шо так тихо по Лайму? Неужели ничего интересного не нашли?

Я бы взял Лайм как допку к Б5, с кредлИмитом :)
Так там под какие-то кросс-продажи её тулят :(
Amethyst
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Повідомлень: 1179
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Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:46

TASCOMBANK
Повідомте громадськість, коли плануєте розпочати продаж кросів з лаймом.
klug
 
Повідомлень: 6289
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:57

TASCOMBANK,
«Lime Card» как допку к Б5 можно сделать?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4803
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 332 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 06:24

Уважаемый представитель банка TASCOMBANK!
Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:
согласно новой (с декабря) версии тарифов по карте Weekend - будет ли комиссия при покупке валюты с гривневого счета на валютный счет карты или же при продаже с валютного на гривневый? По сути, это переброска между счетами внутри одной карты, но хотелось бы иметь официальный ответ.
Большое спасибо заранее!
Искатель
 
Повідомлень: 5062
З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:24

Искатель
Зачем цепляться за мёртвый продукт? Вика фсё, ничего интересного не осталось.
Откройте себе в тасфою виртуалку валютную и покупайте сколько захотите. Валюта заходит и снимается в отделении без комиссии.
deneg net
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Повідомлень: 2731
З нами з: 01.12.12
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:39

klug с 5 ноября
Яша
 
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Подякував: 121 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:40

guntherhouse777 можно. С нулевым лимитом.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:42

В Комсі депо під 11% вже не є?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37997
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Подякував: 2 раз.
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