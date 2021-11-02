Та не. 500-365=135 все еще в плюсе..., но 0,5% с декабря ... это ж оборот надо 100К сделать. Интересно финмон таси от каких сумм возбуждается?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:33
Та не. 500-365=135 все еще в плюсе..., но 0,5% с декабря ... это ж оборот надо 100К сделать. Интересно финмон таси от каких сумм возбуждается?
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:34
|