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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3774377537763777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:33

  antey718 написав:
  deneg net написав:
  Investor_K написав:Кто такая Вика?

Нет её, померла.
R.I.P.
При жизни была картой Викенд.

Ну не померла еще, месяцок еже поживет. Но у кого абонка списывается в ноябре для тех уже все. Хорошая была карта..

Та не. 500-365=135 все еще в плюсе..., но 0,5% с декабря ... это ж оборот надо 100К сделать. Интересно финмон таси от каких сумм возбуждается?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:34

  Vorlon написав:Закрываем дружно 30 ноября? По-моему смысл в карте за 365 гривен потерян :(

Естественно закрываем. А смысл был потерян еще тогда когда они вместо кредлима давали болт на викенде, не забывая при этом снять абонку. (с) Вот уроды.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:10

Неименная Пудра в отделении оказалась со сроком 03/24. Якобы других нет. Интересно - бывает срок больше или не обманули?..
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:29

  Vorlon написав:Неименная Пудра в отделении оказалась со сроком 03/24. Якобы других нет. Интересно - бывает срок больше или не обманули?..

Если пользоваться физической картой, больше и не надо - она столько не проживет. Карты, что выпускаются на 5 лет, могут столько прожить только на полке :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:30

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:TASCOMBANK
Повідомте громадськість, коли плануєте розпочати продаж кросів з лаймом.
А кєди замість кросів можна вибрати?
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