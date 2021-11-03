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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:33
antey718 написав: deneg net написав: Investor_K написав:
Кто такая Вика?
Нет её, померла.
R.I.P.
При жизни была картой Викенд.
Ну не померла еще, месяцок еже поживет. Но у кого абонка списывается в ноябре для тех уже все. Хорошая была карта..
Та не. 500-365=135 все еще в плюсе..., но 0,5% с декабря ... это ж оборот надо 100К сделать. Интересно финмон таси от каких сумм возбуждается?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:34
Vorlon написав:
Закрываем дружно 30 ноября? По-моему смысл в карте за 365 гривен потерян
Естественно закрываем. А смысл был потерян еще тогда когда они вместо кредлима давали болт на викенде, не забывая при этом снять абонку. (с) Вот уроды.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:10
Неименная Пудра в отделении оказалась со сроком 03/24. Якобы других нет. Интересно - бывает срок больше или не обманули?..
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:29
Vorlon написав:
Неименная Пудра в отделении оказалась со сроком 03/24. Якобы других нет. Интересно - бывает срок больше или не обманули?..
Если пользоваться физической картой, больше и не надо - она столько не проживет. Карты, что выпускаются на 5 лет, могут столько прожить только на полке
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:30
klug написав:TASCOMBANK
Повідомте громадськість, коли плануєте розпочати продаж кросів з лаймом.
А кєди замість кросів можна вибрати?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:32
ingtrans написав:
У меня вон 2 карты уже десятый год успешно живут
Карты выпущены на 10 лет или более?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:46
Faceless написав: ingtrans написав:
У меня вон 2 карты уже десятый год успешно живут
Карты выпущены на 10 лет или более?
На 10. Не ТАСа.
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