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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 07:45
В сентябре были совершены покупки в аптеках, а в октябре списали кешбек, якобы он не активный
В правилах написано что каждый квартал списывают неактивный кешбек, но разве кешбек через месяц становится неактивным? что это за мошеннические правила?
это финансовое учреждение или шайка наперсточников?
после жалобы на минфине могли бы и доначислить но решили видно сэкономить
теперь вот ловите отзыв
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zoawlhxc
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Додано: Вів 09 лис, 2021 08:00
zoawlhxc написав:
теперь вот ловите отзыв
Тася, в отл. от многих банков:
- начисляет даже копейки КБ,
- отображает начисление КБ в день покупки,
- выплачивает КБ на счет в день проводки покупки,
- разрешает выводить КБ прям на следущий день после начисления, от 1 грн
- перенесла торжественное сжигание КБ с конца квартала, на первый раб. дн. след. квартала.
..... а вы всьооооо провтыкали. Хвала спонсору!
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Amethyst
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Додано: Вів 09 лис, 2021 08:04
zoawlhxc написав:
В правилах написано что каждый квартал списывают неактивный кешбек, но разве кешбек через месяц становится неактивным?
В правилах написано, что в 17:00 первого рабочего дня квартала списывает кешбек, который ТАС зачислил в прошлом квартале.
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MASolomko
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Додано: Вів 09 лис, 2021 08:27
MASolomko написав: zoawlhxc написав:
В правилах написано что каждый квартал списывают неактивный кешбек, но разве кешбек через месяц становится неактивным?
В правилах написано, что в 17:00 первого рабочего дня квартала списывает кешбек, который ТАС зачислил в прошлом квартале.
шулерские правила
в любом случае могли бы и вернуть эти 20 грн
но теперь карточка ляжет на полку
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zoawlhxc
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:01
Хто цікавиться картками таскомбанку або має їх Велику п'ятірку. Можна перейти на картку лайм замість великої п'ятірки: закриваєте велику п'ятірку, відкриваєте лайм та пудру. Таким чином обидві картки для вас будуть безкоштовні. При наявності кредитного ліміту по великій п'ятірці не можна відкрити кредитку лайм, не можна відкрити окремо кредитку пудра (вона йде у одному пакеті з п'ятіркою, відкривається додатково за 200 грн). При цьому як я зрозумів, лайм і пудра будуть не лише безкоштовними ай безконтактними. У мене контактна П'ятірка і це незручно.
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fzhytomyr
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:10
fzhytomyr написав:
Можна перейти на картку лайм замість великої п'ятірки: закриваєте велику п'ятірку, відкриваєте лайм та пудру.
Это с сохранением кредлимита от Б5 такой переход на Лайм?
Или нужен повторный скоринг для Лайма и тут бабушка Тася надвое сказала.
А любая карта становится безконтактной в телепоне с НФСи
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Amethyst
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:24
Кому-то уже удалось отрыть Платинум с лимитом? Мене на пре-скоринге на экране у менеджера сразу выдало лимит 0, даже без запроса в УБКИ. Естественно, отказался от оформления. По Б5 есть лимит без малого максимальный. Оф доход ок, но ФОП. Вика закрыта, но счета еще активны с лимитом 10. Вот и гадай, как работает их скоринг.
Востаннє редагувалось Prospero
в Вів 09 лис, 2021 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Prospero
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:25
zoawlhxc написав:
шулерские правила
...
но теперь карточка ляжет на полку
Банк не виноват, что с данными правилами нормально не ознакомились.
И ТАС предлагает очень востребованные категории кешбека. Ну Ваше дело отказываться
fzhytomyr написав:
вона йде у одному пакеті з п'ятіркою, відкривається додатково за 200 грн
С 5 ноября сегодня уже не идёт в одном пакете.
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MASolomko
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