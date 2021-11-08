Агаа. Вот хай допку Лайм дают к Б5, я даж за 100грн возьму.... наверное
И ваааще, я года 2 ждал, шо они по гендерному принципу выпустят шото типа Гуталина, ну для настоящих мужикофф. А они просто лавочку прикрыли
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Додано: Вів 09 лис, 2021 11:30
Агаа. Вот хай допку Лайм дают к Б5, я даж за 100грн возьму.... наверное
И ваааще, я года 2 ждал, шо они по гендерному принципу выпустят шото типа Гуталина, ну для настоящих мужикофф. А они просто лавочку прикрыли
Додано: Вів 09 лис, 2021 15:04
Додано: Вів 09 лис, 2021 15:37
В том что лимит Тася дает, мягко говоря, весьма неохотно
Додано: Вів 09 лис, 2021 15:40
Re: ТАСКОМБАНК
В ТАСі непередбачуваний скорінг, тому цілком може трапитися, що після обдзвону друзів та колег і купи питань дадуть якісь пару тисяч ліміту, або не дадуть зовсім. З часом, ліміт можуть підвищувати, але це не так часто трапляється.
+ Якщо закрити Б5, закриється й Пудра. Я її свого часу не так просто відкрив з їх гендерними обмеженнями, як зараз буде - невідомо.
+ Доведеться все загасити, теж неприємно пару десятків тисяч в грейсі достроково вносити.
І заради чого?
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:53
Faceless
Зрозуміло, Вам немає сенсу) Я хотів лише дізнатись про пекло. Мені немає що втрачати, за 10 тис. ліміту не плакатиму. Поки
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