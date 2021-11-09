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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3779378037813782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:30

  Faceless написав:
fzhytomyr написав:Amethyst
Ні на кредитний ліміт потрібно заново подаватися.
Ні, дякую, закрити макс ліміт, де і Б5 і Пудра, щоб зіграти в лотерею і пройти всі кола пекла - це не наш метод

Агаа. Вот хай допку Лайм дают к Б5, я даж за 100грн возьму.... наверное 8)

И ваааще, я года 2 ждал, шо они по гендерному принципу выпустят шото типа Гуталина, ну для настоящих мужикофф. А они просто лавочку прикрыли :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:04

  Faceless написав:
fzhytomyr написав:Amethyst
Ні на кредитний ліміт потрібно заново подаватися.
Ні, дякую, закрити макс ліміт, де і Б5 і Пудра, щоб зіграти в лотерею і пройти всі кола пекла - це не наш метод


В чому саме у Вас полягало пекло?
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:37

  fzhytomyr написав:
  Faceless написав:
fzhytomyr написав:Amethyst
Ні на кредитний ліміт потрібно заново подаватися.
Ні, дякую, закрити макс ліміт, де і Б5 і Пудра, щоб зіграти в лотерею і пройти всі кола пекла - це не наш метод


В чому саме у Вас полягало пекло?

В том что лимит Тася дает, мягко говоря, весьма неохотно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:40

Re: ТАСКОМБАНК

fzhytomyr написав:
  Faceless написав:
fzhytomyr написав:Amethyst
Ні на кредитний ліміт потрібно заново подаватися.
Ні, дякую, закрити макс ліміт, де і Б5 і Пудра, щоб зіграти в лотерею і пройти всі кола пекла - це не наш метод


В чому саме у Вас полягало пекло?


В ТАСі непередбачуваний скорінг, тому цілком може трапитися, що після обдзвону друзів та колег і купи питань дадуть якісь пару тисяч ліміту, або не дадуть зовсім. З часом, ліміт можуть підвищувати, але це не так часто трапляється.
+ Якщо закрити Б5, закриється й Пудра. Я її свого часу не так просто відкрив з їх гендерними обмеженнями, як зараз буде - невідомо.
+ Доведеться все загасити, теж неприємно пару десятків тисяч в грейсі достроково вносити.
І заради чого?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:53

Faceless

Зрозуміло, Вам немає сенсу) Я хотів лише дізнатись про пекло. Мені немає що втрачати, за 10 тис. ліміту не плакатиму. Поки :D
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:13

Re: ТАСКОМБАНК

Был в отделении банка, получал допку Pudra к своей Б5 и как раз данные актуализировал.

Поинтересовался принимает ли банк "Дія" и загранник. Для оформления оба пункта да, но при актуализации данных "Дія" не принимают.
Что касается кассы (принимают ли они "Дія") не узнавал.

Также попросил проверить какие мне продукты предлагает система — Б5 и Просто карту. В общем, ничего интересного.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:31

  MASolomko написав:Был в отделении банка, получал допку Pudra к своей Б5 и как раз данные актуализировал.

Поинтересовался принимает ли банк "Дія" и загранник. Для оформления оба пункта да, но при актуализации данных "Дія" не принимают.
Что касается кассы (принимают ли они "Дія") не узнавал.

Также попросил проверить какие мне продукты предлагает система — Б5 и Просто карту. В общем, ничего интересного.


Доброго дня.

На підставі цифрових документів можна здійснити ряд операцій:
 відкриття та поповнення рахунків фізичних осіб,
 оформлення депозитів,
 отримання та видачі платіжних і кредитних карток,
 погашення кредитів,
 придбання й обміну валют та інших банківських послуг.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:58

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, а про актуализацию паспортных данных цифровыми документами забыли. :(
Есть ли какие-то ограничения, если клиент обслуживается по загранпаспорту?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:40

  TASCOMBANK написав:
  MASolomko написав:Был в отделении банка, получал допку Pudra к своей Б5 и как раз данные актуализировал.

Поинтересовался принимает ли банк "Дія" и загранник. Для оформления оба пункта да, но при актуализации данных "Дія" не принимают.
Что касается кассы (принимают ли они "Дія") не узнавал.

Также попросил проверить какие мне продукты предлагает система — Б5 и Просто карту. В общем, ничего интересного.


Доброго дня.

На підставі цифрових документів можна здійснити ряд операцій:
 відкриття та поповнення рахунків фізичних осіб,
 оформлення депозитів,
 отримання та видачі платіжних і кредитних карток,
 погашення кредитів,
 придбання й обміну валют та інших банківських послуг.

А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Stringer
 
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