Агаа. Вот хай допку Лайм дают к Б5, я даж за 100грн возьму.... наверное
И ваааще, я года 2 ждал, шо они по гендерному принципу выпустят шото типа Гуталина, ну для настоящих мужикофф. А они просто лавочку прикрыли
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 11:30
Агаа. Вот хай допку Лайм дают к Б5, я даж за 100грн возьму.... наверное
И ваааще, я года 2 ждал, шо они по гендерному принципу выпустят шото типа Гуталина, ну для настоящих мужикофф. А они просто лавочку прикрыли
Додано: Вів 09 лис, 2021 15:04
Додано: Вів 09 лис, 2021 15:37
В том что лимит Тася дает, мягко говоря, весьма неохотно
Додано: Вів 09 лис, 2021 15:40
Re: ТАСКОМБАНК
В ТАСі непередбачуваний скорінг, тому цілком може трапитися, що після обдзвону друзів та колег і купи питань дадуть якісь пару тисяч ліміту, або не дадуть зовсім. З часом, ліміт можуть підвищувати, але це не так часто трапляється.
+ Якщо закрити Б5, закриється й Пудра. Я її свого часу не так просто відкрив з їх гендерними обмеженнями, як зараз буде - невідомо.
+ Доведеться все загасити, теж неприємно пару десятків тисяч в грейсі достроково вносити.
І заради чого?
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:53
Faceless
Зрозуміло, Вам немає сенсу) Я хотів лише дізнатись про пекло. Мені немає що втрачати, за 10 тис. ліміту не плакатиму. Поки
Додано: Вів 09 лис, 2021 17:13
Re: ТАСКОМБАНК
Был в отделении банка, получал допку Pudra к своей Б5 и как раз данные актуализировал.
Поинтересовался принимает ли банк "Дія" и загранник. Для оформления оба пункта да, но при актуализации данных "Дія" не принимают.
Что касается кассы (принимают ли они "Дія") не узнавал.
Также попросил проверить какие мне продукты предлагает система — Б5 и Просто карту. В общем, ничего интересного.
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:31
Доброго дня.
На підставі цифрових документів можна здійснити ряд операцій:
відкриття та поповнення рахунків фізичних осіб,
оформлення депозитів,
отримання та видачі платіжних і кредитних карток,
погашення кредитів,
придбання й обміну валют та інших банківських послуг.
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:58
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, а про актуализацию паспортных данных цифровыми документами забыли.
Есть ли какие-то ограничения, если клиент обслуживается по загранпаспорту?
Додано: Сер 10 лис, 2021 16:40
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Kalgan, kgromadskiy, R3WIND, solomia, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|