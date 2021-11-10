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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 11:30
Faceless написав:
fzhytomyr написав:Amethyst
Ні на кредитний ліміт потрібно заново подаватися.
Ні, дякую, закрити макс ліміт, де і Б5 і Пудра, щоб зіграти в лотерею і пройти всі кола пекла - це не наш метод
Агаа. Вот хай допку Лайм дают к Б5, я даж за 100грн возьму.... наверное
И ваааще, я года 2 ждал, шо они по гендерному принципу выпустят шото типа Гуталина, ну для настоящих мужикофф. А они просто лавочку прикрыли
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Додано: Вів 09 лис, 2021 15:04
Faceless написав:
fzhytomyr написав:Amethyst
Ні на кредитний ліміт потрібно заново подаватися.
Ні, дякую, закрити макс ліміт, де і Б5 і Пудра, щоб зіграти в лотерею і пройти всі кола пекла - це не наш метод
В чому саме у Вас полягало пекло?
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Додано: Вів 09 лис, 2021 15:37
fzhytomyr написав: Faceless написав:
fzhytomyr написав:Amethyst
Ні на кредитний ліміт потрібно заново подаватися.
Ні, дякую, закрити макс ліміт, де і Б5 і Пудра, щоб зіграти в лотерею і пройти всі кола пекла - це не наш метод
В чому саме у Вас полягало пекло?
В том что лимит Тася дает, мягко говоря, весьма неохотно
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Додано: Вів 09 лис, 2021 15:40
fzhytomyr написав: Faceless написав:
fzhytomyr написав:Amethyst
Ні на кредитний ліміт потрібно заново подаватися.
Ні, дякую, закрити макс ліміт, де і Б5 і Пудра, щоб зіграти в лотерею і пройти всі кола пекла - це не наш метод
В чому саме у Вас полягало пекло?
В ТАСі непередбачуваний скорінг, тому цілком може трапитися, що після обдзвону друзів та колег і купи питань дадуть якісь пару тисяч ліміту, або не дадуть зовсім. З часом, ліміт можуть підвищувати, але це не так часто трапляється.
+ Якщо закрити Б5, закриється й Пудра. Я її свого часу не так просто відкрив з їх гендерними обмеженнями, як зараз буде - невідомо.
+ Доведеться все загасити, теж неприємно пару десятків тисяч в грейсі достроково вносити.
І заради чого?
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Faceless
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Додано: Вів 09 лис, 2021 16:53
Faceless
Зрозуміло, Вам немає сенсу) Я хотів лише дізнатись про пекло. Мені немає що втрачати, за 10 тис. ліміту не плакатиму. Поки
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fzhytomyr
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Додано: Вів 09 лис, 2021 17:13
Был в отделении банка, получал допку Pudra к своей Б5 и как раз данные актуализировал.
Поинтересовался принимает ли банк "Дія" и загранник. Для оформления оба пункта да, но при актуализации данных "Дія" не принимают.
Что касается кассы (принимают ли они "Дія") не узнавал.
Также попросил проверить какие мне продукты предлагает система — Б5 и Просто карту. В общем, ничего интересного.
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MASolomko
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Додано: Сер 10 лис, 2021 12:31
MASolomko написав:
Был в отделении банка, получал допку Pudra к своей Б5 и как раз данные актуализировал.
Поинтересовался принимает ли банк "Дія" и загранник. Для оформления оба пункта да, но при актуализации данных "Дія" не принимают.
Что касается кассы (принимают ли они "Дія") не узнавал.
Также попросил проверить какие мне продукты предлагает система — Б5 и Просто карту. В общем, ничего интересного.
Доброго дня.
На підставі цифрових документів можна здійснити ряд операцій:
відкриття та поповнення рахунків фізичних осіб,
оформлення депозитів,
отримання та видачі платіжних і кредитних карток,
погашення кредитів,
придбання й обміну валют та інших банківських послуг.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:58
TASCOMBANK
, а про актуализацию паспортных данных цифровыми документами забыли.
Есть ли какие-то ограничения, если клиент обслуживается по загранпаспорту?
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MASolomko
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:40
TASCOMBANK написав: MASolomko написав:
Был в отделении банка, получал допку Pudra к своей Б5 и как раз данные актуализировал.
Поинтересовался принимает ли банк "Дія" и загранник. Для оформления оба пункта да, но при актуализации данных "Дія" не принимают.
Что касается кассы (принимают ли они "Дія") не узнавал.
Также попросил проверить какие мне продукты предлагает система — Б5 и Просто карту. В общем, ничего интересного.
Доброго дня.
На підставі цифрових документів можна здійснити ряд операцій:
відкриття та поповнення рахунків фізичних осіб,
оформлення депозитів,
отримання та видачі платіжних і кредитних карток,
погашення кредитів,
придбання й обміну валют та інших банківських послуг.
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
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Stringer
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:16
Stringer написав:
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (
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