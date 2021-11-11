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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 16:38
Aps написав: Stringer написав:
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (
Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение
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Stringer
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:43
Stringer написав:
Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение?
так получилось, что в одном банке заканчивались депо и перекладивал в ТАз.
Било по 2 депозита в неделю , через 3 дня новий депозит. То у меня через раз делали копии паспорта и ИНН.Пачку бумаги на меня потратили, деревья не спасли.
Люди реально симулируют занятость и вид работи и крадут время у клиентов.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:04
Stringer написав: Aps написав: Stringer написав:
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (
Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение
Я прошел успешно... Правда, не с первого раза
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:49
Stringer написав: Aps написав: Stringer написав:
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (
Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение
Ми теж не змогли пройти: після надсилання фото документів, подзвонили з банку, сказали, що помилка в алгоритмі, і відмутній крок із завантаженням однієї зі сторінок. Необхідно підійти у відділення
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