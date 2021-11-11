RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3780378137823783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:38

  Aps написав:
  Stringer написав:А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников


Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (

Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение
Stringer
 
Повідомлень: 11595
З нами з: 23.01.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:43

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение?

так получилось, что в одном банке заканчивались депо и перекладивал в ТАз.
Било по 2 депозита в неделю , через 3 дня новий депозит. То у меня через раз делали копии паспорта и ИНН.Пачку бумаги на меня потратили, деревья не спасли.
Люди реально симулируют занятость и вид работи и крадут время у клиентов.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 23.11.14
Подякував: 715 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:04

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  Aps написав:
  Stringer написав:А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников


Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (

Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение
Я прошел успешно... Правда, не с первого раза
Boundless
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:49

  Stringer написав:
  Aps написав:
  Stringer написав:А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников


Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (

Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение

Ми теж не змогли пройти: після надсилання фото документів, подзвонили з банку, сказали, що помилка в алгоритмі, і відмутній крок із завантаженням однієї зі сторінок. Необхідно підійти у відділення
chico
 
Повідомлень: 71
З нами з: 20.12.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42

Добрый день.
Хочу открыть Б5. Возможно потом Пудру. Подскажите какой алгоритм.
Страховки, смс информирование надо отключать?
На что еще обратить внимание?
slktym007
 
Повідомлень: 68
З нами з: 13.02.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:54

Re: ТАСКОМБАНК

slktym007, добрый день.

Стоило это делать до 4 ноября включительно (тогда можно было к своей Б5 выпустить допку Pudra).
ТАС очень тяжело выдаёт кредитные лимиты, если ты не их зарплатник и есть кредитные карты в других банках. Т. е. можно получить эти карты без лимита.

Есть реферальная программа, другу сообщаете имя и номер телефона, дожидаетесь звонка и потом в отделение -- можно получить по 50 грн брутто обоим. Может даже и за каждую открытую карту.
При наличии страховок, можно отказаться от них (мне их не навязывали). SMS-информирование бесплатное, но при наличии приложения приходить будут PUSH.

  slktym007 написав:На что еще обратить внимание?
Кешбек по Б5 и Pudra один. Первого рабочего дня квартала кешбек за прошлый квартал обнуляют. Погашать лучше СЭП или через "пимпу" в приложении.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3947
З нами з: 08.03.18
Подякував: 459 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:09

  Stringer написав:
  Aps написав:
  Stringer написав:А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников


Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (

Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение

Працює. 2 аакунта дистанційно актуалізовано з першої спроби.
maxprofit
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:23

Re: ТАСКОМБАНК

maxprofit, там є підтримка "Дія"?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3947
З нами з: 08.03.18
Подякував: 459 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3780378137823783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.