Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:54

slktym007 написав: На что еще обратить внимание? На что еще обратить внимание?

, добрый день.Стоило это делать до 4 ноября включительно (тогда можно было к своей Б5 выпустить допку Pudra).ТАС очень тяжело выдаёт кредитные лимиты, если ты не их зарплатник и есть кредитные карты в других банках. Т. е. можно получить эти карты без лимита.Есть реферальная программа, другу сообщаете имя и номер телефона, дожидаетесь звонка и потом в отделение -- можно получить по 50 грн брутто обоим. Может даже и за каждую открытую карту.При наличии страховок, можно отказаться от них (мне их не навязывали). SMS-информирование бесплатное, но при наличии приложения приходить будут PUSH.Кешбек по Б5 и Pudra один. Первого рабочего дня квартала кешбек за прошлый квартал обнуляют. Погашать лучше СЭП или через "пимпу" в приложении.