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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 16:38
Aps написав: Stringer написав:
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (
Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение
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Stringer
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:43
Stringer написав:
Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение?
так получилось, что в одном банке заканчивались депо и перекладивал в ТАз.
Било по 2 депозита в неделю , через 3 дня новий депозит. То у меня через раз делали копии паспорта и ИНН.Пачку бумаги на меня потратили, деревья не спасли.
Люди реально симулируют занятость и вид работи и крадут время у клиентов.
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Goodman
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:04
Stringer написав: Aps написав: Stringer написав:
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (
Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение
Я прошел успешно... Правда, не с первого раза
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Boundless
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:49
Stringer написав: Aps написав: Stringer написав:
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (
Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение
Ми теж не змогли пройти: після надсилання фото документів, подзвонили з банку, сказали, що помилка в алгоритмі, і відмутній крок із завантаженням однієї зі сторінок. Необхідно підійти у відділення
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chico
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42
Добрый день.
Хочу открыть Б5. Возможно потом Пудру. Подскажите какой алгоритм.
Страховки, смс информирование надо отключать?
На что еще обратить внимание?
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slktym007
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:54
slktym007
, добрый день.
Стоило это делать до 4 ноября включительно (тогда можно было к своей Б5 выпустить допку Pudra).
ТАС очень тяжело выдаёт кредитные лимиты, если ты не их зарплатник и есть кредитные карты в других банках. Т. е. можно получить эти карты без лимита.
Есть реферальная программа, другу сообщаете имя и номер телефона, дожидаетесь звонка и потом в отделение -- можно получить по 50 грн брутто обоим. Может даже и за каждую открытую карту.
При наличии страховок, можно отказаться от них (мне их не навязывали). SMS-информирование бесплатное, но при наличии приложения приходить будут PUSH.
slktym007 написав:
На что еще обратить внимание?
Кешбек по Б5 и Pudra один. Первого рабочего дня квартала кешбек за прошлый квартал обнуляют. Погашать лучше СЭП или через "пимпу" в приложении.
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MASolomko
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:09
Stringer написав: Aps написав: Stringer написав:
А когда вы настроите актуализацию данных клиента дистанционно? Зачем вы заставляете в карантин клиентов переться в отделение? Понятно, что клиентов вам не жалко, пожалейте хотя бы собственных сотрудников
Она у них есть. Недавно приходило в тас2ю.
Правда какую-то страницу паспорта забыли включить в запрос и пришлось все равно идти в отделение. (
Ага, это у них такая отмазка для всех. Она у них просто не работает. Вроде как есть, но пройти ее нельяз - все равно все топайте в отделение
Працює. 2 аакунта дистанційно актуалізовано з першої спроби.
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maxprofit
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:23
maxprofit, там є підтримка "Дія"?
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MASolomko
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:40
закрыл Вику , грустно и непривычно ...
подскажите плиз , есть Плативка грн и вирт. усд ...
если на ощадник отправить СЕПом ... 1) если на Плативку грн сразу , нужна ли отлежка сейчас ?
2) не снимет ли комиссию за нецелевые средства , если сразу купить дол с Плативки на виртуалку usd ?
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lincoln2
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Додано: Суб 13 лис, 2021 02:32
Как хорошо, что у нас есть такой форум. И как плохо, что я его так поздно прочитал.
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alter
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