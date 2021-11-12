RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3781378237833784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:33

  lincoln2 написав:закрыл Вику , грустно и непривычно ...:( подскажите плиз , есть Плативка грн и вирт. усд ...
если на ощадник отправить СЕПом ... 1) если на Плативку грн сразу , нужна ли отлежка сейчас ?
2) не снимет ли комиссию за нецелевые средства , если сразу купить дол с Плативки на виртуалку usd ?

отлёжки уже давненько нет
за валютообмен на виртуалку юсд комисси нет, покупаете, и может сразу идти в отделение снимать тоже без комиссии.
для проверки можете купить 1 бакс и всё увидите
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:39

  deneg net написав:
  lincoln2 написав:закрыл Вику , грустно и непривычно ...:( подскажите плиз , есть Плативка грн и вирт. усд ...
если на ощадник отправить СЕПом ... 1) если на Плативку грн сразу , нужна ли отлежка сейчас ?
2) не снимет ли комиссию за нецелевые средства , если сразу купить дол с Плативки на виртуалку usd ?

отлёжки уже давненько нет
за валютообмен на виртуалку юсд комисси нет, покупаете, и может сразу идти в отделение снимать тоже без комиссии.
для проверки можете купить 1 бакс и всё увидите

Так прихід прямо на грнПлатівку з двору з комісією. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38032
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:33

  Квесторе_поверніться написав:Так прихід прямо на грнПлатівку з двору з комісією. Ні?

Так про це і не питали. Так?
klug
 
Повідомлень: 6323
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:07

У кого-то пропала в TAS2U карта WC после закрытия счёта?

У меня лимит обнулился, но карта пока присутствует...
Vorlon
 
Повідомлень: 9849
З нами з: 14.06.13
Подякував: 469 раз.
Подякували: 1063 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3781378237833784
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ingtrans, Oberon, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10338)
13.11.2021 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.