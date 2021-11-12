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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 11:33
lincoln2 написав:
закрыл Вику , грустно и непривычно ...
подскажите плиз , есть Плативка грн и вирт. усд ...
если на ощадник отправить СЕПом ... 1) если на Плативку грн сразу , нужна ли отлежка сейчас ?
2) не снимет ли комиссию за нецелевые средства , если сразу купить дол с Плативки на виртуалку usd ?
отлёжки уже давненько нет
за валютообмен на виртуалку юсд комисси нет, покупаете, и может сразу идти в отделение снимать тоже без комиссии.
для проверки можете купить 1 бакс и всё увидите
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deneg net
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Додано: Суб 13 лис, 2021 11:39
deneg net написав: lincoln2 написав:
закрыл Вику , грустно и непривычно ...
подскажите плиз , есть Плативка грн и вирт. усд ...
если на ощадник отправить СЕПом ... 1) если на Плативку грн сразу , нужна ли отлежка сейчас ?
2) не снимет ли комиссию за нецелевые средства , если сразу купить дол с Плативки на виртуалку usd ?
отлёжки уже давненько нет
за валютообмен на виртуалку юсд комисси нет, покупаете, и может сразу идти в отделение снимать тоже без комиссии.
для проверки можете купить 1 бакс и всё увидите
Так прихід прямо на грнПлатівку з двору з комісією. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 13 лис, 2021 14:33
Квесторе_поверніться написав:
Так прихід прямо на грнПлатівку з двору з комісією. Ні?
Так про це і не питали. Так?
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klug
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Додано: Суб 13 лис, 2021 15:07
У кого-то пропала в TAS2U карта WC после закрытия счёта?
У меня лимит обнулился, но карта пока присутствует...
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Vorlon
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