Додано: Нед 14 лис, 2021 07:32

Загадочный банк, этот ТАС.

Я клиент банка уже пятый год, пользуюсь всеми продуктами, и у меня на Б5 всего лишь 18700 кредлимита (общего с Пудрой). А начинал с 5000.



Посоветовал своему фитнес-тренеру открыть Б5, он пошел в банк (по моей рекомендации, ждем по 50 грн, пока нет) - и ему сходу налили... 45000 грн!

Народ, честное слово, я сам не поверил, он мне в TAS2U показал. Я протер глаза, еще раз глянул - все верно! 45000! Кредитного лимита.

У человека, правда, на текущий момент не было ни одной карты с кредлимитом. В Привате он погасил долг (у него была дикая просрочка, он платил проценты и все такое), ему обрезали кредлимит в ноль. В Моно дали 5000 кредлимита, он от него сам отказался.

И только поэтому смог получить столько?...

Загадочный банк, этот ТАС.