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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3781378237833784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:33

  lincoln2 написав:закрыл Вику , грустно и непривычно ...:( подскажите плиз , есть Плативка грн и вирт. усд ...
если на ощадник отправить СЕПом ... 1) если на Плативку грн сразу , нужна ли отлежка сейчас ?
2) не снимет ли комиссию за нецелевые средства , если сразу купить дол с Плативки на виртуалку usd ?

отлёжки уже давненько нет
за валютообмен на виртуалку юсд комисси нет, покупаете, и может сразу идти в отделение снимать тоже без комиссии.
для проверки можете купить 1 бакс и всё увидите
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:39

  deneg net написав:
  lincoln2 написав:закрыл Вику , грустно и непривычно ...:( подскажите плиз , есть Плативка грн и вирт. усд ...
если на ощадник отправить СЕПом ... 1) если на Плативку грн сразу , нужна ли отлежка сейчас ?
2) не снимет ли комиссию за нецелевые средства , если сразу купить дол с Плативки на виртуалку usd ?

отлёжки уже давненько нет
за валютообмен на виртуалку юсд комисси нет, покупаете, и может сразу идти в отделение снимать тоже без комиссии.
для проверки можете купить 1 бакс и всё увидите

Так прихід прямо на грнПлатівку з двору з комісією. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:33

  Квесторе_поверніться написав:Так прихід прямо на грнПлатівку з двору з комісією. Ні?

Так про це і не питали. Так?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:07

У кого-то пропала в TAS2U карта WC после закрытия счёта?

У меня лимит обнулился, но карта пока присутствует...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:45

По покупке валюты ещё раз,не кидайте тапками...
Заводим гривну с любой карты по р2р на виртуалку Пластинку,с нее сразу,без отлежки, покупаем на Б5 долляры и бежим снимать в кассу,верно?
И все это без комиссов?!
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:29

  novichok написав:По покупке валюты ещё раз,не кидайте тапками...
Заводим гривну с любой карты по р2р на виртуалку Пластинку,с нее сразу,без отлежки, покупаем на Б5 долляры и бежим снимать в кассу,верно?
И все это без комиссов?!

Грн. на Б5 и лучше СЭПом, а валюту на Пластинку.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:34

  Vorlon написав:У кого-то пропала в TAS2U карта WC после закрытия счёта?

У меня лимит обнулился, но карта пока присутствует...


тож самое висит еще с 0,12 грн.. кредит лимит - пропал.... загасил в ноль и закрыл 29,10 , после прихода КБ ... с ноября должны были мзду снять , но я сбежал...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:55

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:У кого-то пропала в TAS2U карта WC после закрытия счёта?

У меня лимит обнулился, но карта пока присутствует...


В прошлом месяце закрывал.
Сперва пропал лимит потом и сама карта.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 07:32

Загадочный банк, этот ТАС.
Я клиент банка уже пятый год, пользуюсь всеми продуктами, и у меня на Б5 всего лишь 18700 кредлимита (общего с Пудрой). А начинал с 5000.

Посоветовал своему фитнес-тренеру открыть Б5, он пошел в банк (по моей рекомендации, ждем по 50 грн, пока нет) - и ему сходу налили... 45000 грн!
Народ, честное слово, я сам не поверил, он мне в TAS2U показал. Я протер глаза, еще раз глянул - все верно! 45000! Кредитного лимита.
У человека, правда, на текущий момент не было ни одной карты с кредлимитом. В Привате он погасил долг (у него была дикая просрочка, он платил проценты и все такое), ему обрезали кредлимит в ноль. В Моно дали 5000 кредлимита, он от него сам отказался.
И только поэтому смог получить столько?...
Загадочный банк, этот ТАС.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:10

Так много вопросов про валютобмен в ТАС, ответьте пожалуйста

- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?
Slx
 
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