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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 11:33
lincoln2 написав:
закрыл Вику , грустно и непривычно ...
подскажите плиз , есть Плативка грн и вирт. усд ...
если на ощадник отправить СЕПом ... 1) если на Плативку грн сразу , нужна ли отлежка сейчас ?
2) не снимет ли комиссию за нецелевые средства , если сразу купить дол с Плативки на виртуалку usd ?
отлёжки уже давненько нет
за валютообмен на виртуалку юсд комисси нет, покупаете, и может сразу идти в отделение снимать тоже без комиссии.
для проверки можете купить 1 бакс и всё увидите
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deneg net
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Додано: Суб 13 лис, 2021 11:39
deneg net написав: lincoln2 написав:
закрыл Вику , грустно и непривычно ...
подскажите плиз , есть Плативка грн и вирт. усд ...
если на ощадник отправить СЕПом ... 1) если на Плативку грн сразу , нужна ли отлежка сейчас ?
2) не снимет ли комиссию за нецелевые средства , если сразу купить дол с Плативки на виртуалку usd ?
отлёжки уже давненько нет
за валютообмен на виртуалку юсд комисси нет, покупаете, и может сразу идти в отделение снимать тоже без комиссии.
для проверки можете купить 1 бакс и всё увидите
Так прихід прямо на грнПлатівку з двору з комісією. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 13 лис, 2021 14:33
Квесторе_поверніться написав:
Так прихід прямо на грнПлатівку з двору з комісією. Ні?
Так про це і не питали. Так?
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klug
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Додано: Суб 13 лис, 2021 15:07
У кого-то пропала в TAS2U карта WC после закрытия счёта?
У меня лимит обнулился, но карта пока присутствует...
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Vorlon
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Додано: Суб 13 лис, 2021 17:45
По покупке валюты ещё раз,не кидайте тапками...
Заводим гривну с любой карты по р2р на виртуалку Пластинку,с нее сразу,без отлежки, покупаем на Б5 долляры и бежим снимать в кассу,верно?
И все это без комиссов?!
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novichok
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:29
novichok написав:
По покупке валюты ещё раз,не кидайте тапками...
Заводим гривну с любой карты по р2р на виртуалку Пластинку,с нее сразу,без отлежки, покупаем на Б5 долляры и бежим снимать в кассу,верно?
И все это без комиссов?!
Грн. на Б5 и лучше СЭПом, а валюту на Пластинку.
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velvet
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:34
Vorlon написав:
У кого-то пропала в TAS2U карта WC после закрытия счёта?
У меня лимит обнулился, но карта пока присутствует...
тож самое висит еще с 0,12 грн.. кредит лимит - пропал.... загасил в ноль и закрыл 29,10 , после прихода КБ ... с ноября должны были мзду снять , но я сбежал...
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lincoln2
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:55
Vorlon написав:У кого-то пропала в TAS2U карта WC после закрытия счёта?
У меня лимит обнулился, но карта пока присутствует...
В прошлом месяце закрывал.
Сперва пропал лимит потом и сама карта.
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Aps
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Додано: Нед 14 лис, 2021 07:32
Загадочный банк, этот ТАС.
Я клиент банка уже пятый год, пользуюсь всеми продуктами, и у меня на Б5 всего лишь 18700 кредлимита (общего с Пудрой). А начинал с 5000.
Посоветовал своему фитнес-тренеру открыть Б5, он пошел в банк (по моей рекомендации, ждем по 50 грн, пока нет) - и ему сходу налили... 45000 грн!
Народ, честное слово, я сам не поверил, он мне в TAS2U показал. Я протер глаза, еще раз глянул - все верно! 45000! Кредитного лимита.
У человека, правда, на текущий момент не было ни одной карты с кредлимитом. В Привате он погасил долг (у него была дикая просрочка, он платил проценты и все такое), ему обрезали кредлимит в ноль. В Моно дали 5000 кредлимита, он от него сам отказался.
И только поэтому смог получить столько?...
Загадочный банк, этот ТАС.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 08:10
- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?
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Slx
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