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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3782378337843785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:35

  Slx написав:- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?

- да
- нет если речь о зачислении валюты после обмена на валютную пластинку, есть если речь о пополнении гривневой пластинки нецелевыми деньгами
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:39

  Slx написав:- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?

Да
За зачисление на Плативку от валютообмена сейчас не берут 0,5 %
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:49

  Flamingo написав:
  Slx написав:- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?

- да
- нет если речь о зачислении валюты после обмена на валютную пластинку, есть если речь о пополнении гривневой пластинки нецелевыми деньгами

Благодарю, Вам вера есть. Почему я таки спросил - в тарифах, которые скачиваются через приложение при открытии карты черным по белому написано "0,5%/5грн **, ** - обмін валют згідно чинних тарифів", то есть как бы включая и обмен. Черт ногу сломит в этих тарифах, короче, буду менять согласно схеме, благодарю!
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:01

  Slx написав:
  Flamingo написав:
  Slx написав:- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?

- да
- нет если речь о зачислении валюты после обмена на валютную пластинку, есть если речь о пополнении гривневой пластинки нецелевыми деньгами

Благодарю, Вам вера есть. Почему я таки спросил - в тарифах, которые скачиваются через приложение при открытии карты черным по белому написано "0,5%/5грн **, ** - обмін валют згідно чинних тарифів", то есть как бы включая и обмен. Черт ногу сломит в этих тарифах, короче, буду менять согласно схеме, благодарю!

Добавлю: Таскомбанк уже несколько раз то вводил, то отменял комиссию за зачисление валюты на Плативку после валютообмена. На текущий момент ее нет, но где гарантия, что не введут через время? ...Поэтому некоторые пользуются для валютообмена Б5 в нужных валютах.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Загадочный банк, этот ТАС.


Користуюсь багато років В5. За весь час ліміт з 2000 грн. виріс аж ... до 5000 грн.
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  #<1 ... 3782378337843785
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