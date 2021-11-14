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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 08:35
Slx написав:
- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?
- да
- нет если речь о зачислении валюты после обмена на валютную пластинку, есть если речь о пополнении гривневой пластинки нецелевыми деньгами
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Flamingo
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Додано: Нед 14 лис, 2021 08:39
Slx написав:
- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?
Да
За зачисление на Плативку от валютообмена сейчас не берут 0,5 %
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velvet
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Додано: Нед 14 лис, 2021 08:49
Flamingo написав: Slx написав:
- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?
- да
- нет если речь о зачислении валюты после обмена на валютную пластинку, есть если речь о пополнении гривневой пластинки нецелевыми деньгами
Благодарю, Вам вера есть. Почему я таки спросил - в тарифах, которые скачиваются через приложение при открытии карты черным по белому написано "0,5%/5грн **, ** - обмін валют згідно чинних тарифів", то есть как бы включая и обмен. Черт ногу сломит в этих тарифах, короче, буду менять согласно схеме, благодарю!
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Slx
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Додано: Нед 14 лис, 2021 09:01
Slx написав: Flamingo написав: Slx написав:
- Есть вообще бесплатная возможность валюту менять от этапа А до Я? Да/Нет?
- Из того что вижу, разве нет как минимум 0,5%/5грн (зачисление на виртуалку Плативки)?
- да
- нет если речь о зачислении валюты после обмена на валютную пластинку, есть если речь о пополнении гривневой пластинки нецелевыми деньгами
Благодарю, Вам вера есть. Почему я таки спросил - в тарифах, которые скачиваются через приложение при открытии карты черным по белому написано "0,5%/5грн **, ** - обмін валют згідно чинних тарифів", то есть как бы включая и обмен. Черт ногу сломит в этих тарифах, короче, буду менять согласно схеме, благодарю!
Добавлю: Таскомбанк уже несколько раз то вводил, то отменял комиссию за зачисление валюты на Плативку после валютообмена. На текущий момент ее нет, но где гарантия, что не введут через время? ...Поэтому некоторые пользуются для валютообмена Б5 в нужных валютах.
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Искатель
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:54
Искатель написав:
Загадочный банк, этот ТАС.
Користуюсь багато років В5. За весь час ліміт з 2000 грн. виріс аж ... до 5000 грн.
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V2
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:13
"Вільний переказ з картки на картку - не питання!
Велика п'ятірка може і таке.
Переказ кредитних коштів з картки на картку - БЕЗ КОМІСІЇ, швидко та зручно.
Пропозиція діє 30 днів."
Без комісії сам переказ, але не в грейсі.... я правильно розумію?
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KVV
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:36
KVV написав:
"Вільний переказ з картки на картку - не питання!
Велика п'ятірка може і таке.
Переказ кредитних коштів з картки на картку - БЕЗ КОМІСІЇ, швидко та зручно.
Пропозиція діє 30 днів."
Без комісії сам переказ, але не в грейсі.... я правильно розумію?
Доброго дня.
Інформуємо, що пільговий період діє на усі види операцій.
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TASCOMBANK
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:54
TASCOMBANK написав: KVV написав:
"Вільний переказ з картки на картку - не питання!
Велика п'ятірка може і таке.
Переказ кредитних коштів з картки на картку - БЕЗ КОМІСІЇ, швидко та зручно.
Пропозиція діє 30 днів."
Без комісії сам переказ, але не в грейсі.... я правильно розумію?
Доброго дня.
Інформуємо, що пільговий період діє на усі види операцій.
А переводить по акции вашим сервисом, или любым?
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wig
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:30
KVV написав:
"Вільний переказ з картки на картку - не питання!
Велика п'ятірка може і таке.
Переказ кредитних коштів з картки на картку - БЕЗ КОМІСІЇ, швидко та зручно.
Пропозиція діє 30 днів."
Без комісії сам переказ, але не в грейсі.... я правильно розумію?
А где это?
Индивидуальное предложение или для всех?
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