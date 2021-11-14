|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:15
KVV написав:Amid
у Вайбер прийшло.
умов не знаходжу на сайті.
В вайбере может быть и деза.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4929
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:39
TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
Інформуємо, що пільговий період діє на усі види операцій.
Доброго дня.
Надайте будьласка покликання на офіційні умови акції.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1012
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему