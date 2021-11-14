В вайбере может быть и деза.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:15
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:39
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:24
wig
Інфомуємо, що Ви можете здійснювати переказ через будь який сервіс.
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:26
Amid
Добрий день.
Пропозиція діє тільки, якщо Ви отримали смс-повідомлення від Банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:29
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:32
KVV
Ознайомитись з умовами акції у Вас є можливість на офіційному сайті Банку
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