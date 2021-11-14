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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3783378437853786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:15

  KVV написав:Amid у Вайбер прийшло.
умов не знаходжу на сайті.

В вайбере может быть и деза.
wig
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Повідомлень: 4930
З нами з: 06.01.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 323 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:39

  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Інформуємо, що пільговий період діє на усі види операцій.

Доброго дня.

Надайте будьласка покликання на офіційні умови акції.
KVV
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:24

wig

Інфомуємо, що Ви можете здійснювати переказ через будь який сервіс.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:26

Amid

Добрий день.

Пропозиція діє тільки, якщо Ви отримали смс-повідомлення від Банку
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:29

  TASCOMBANK написав:Amid

Добрий день.

Пропозиція діє тільки, якщо Ви отримали смс-повідомлення від Банку

А пришлите мне, пожалуйста, такое предложение.
Amethyst
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Повідомлень: 1254
З нами з: 05.05.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 218 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:32

KVV

Ознайомитись з умовами акції у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ - "Завантаження" - «Тарифи та форми договорів» - «Акції Банку» - обираєте необхідну акцію.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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  #<1 ... 3783378437853786
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