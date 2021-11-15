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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:15
KVV написав:Amid
у Вайбер прийшло.
умов не знаходжу на сайті.
В вайбере может быть и деза.
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wig
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:39
TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
Інформуємо, що пільговий період діє на усі види операцій.
Доброго дня.
Надайте будьласка покликання на офіційні умови акції.
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KVV
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:24
wig
Інфомуємо, що Ви можете здійснювати переказ через будь який сервіс.
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TASCOMBANK
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:26
Amid
Добрий день.
Пропозиція діє тільки, якщо Ви отримали смс-повідомлення від Банку
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TASCOMBANK
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- Представник банку
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- Повідомлень: 2885
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 215 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:29
TASCOMBANK написав:Amid
Добрий день.
Пропозиція діє тільки, якщо Ви отримали смс-повідомлення від Банку
А пришлите мне, пожалуйста, такое предложение.
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Amethyst
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- Повідомлень: 1255
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 218 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:32
KVV
Ознайомитись з умовами акції у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/
- "Завантаження" - «Тарифи та форми договорів» - «Акції Банку» - обираєте необхідну акцію.
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TASCOMBANK
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- Представник банку
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- Повідомлень: 2885
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 215 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:56
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... e_time.pdf
TASCOMBANK написав:KVV
Ознайомитись з умовами акції у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/
- "Завантаження" - «Тарифи та форми договорів» - «Акції Банку» - обираєте необхідну акцію.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1255
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 218 раз.
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