ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:15
KVV написав: Amid
у Вайбер прийшло.
умов не знаходжу на сайті.
В вайбере может быть и деза.
wig
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:39
TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
Інформуємо, що пільговий період діє на усі види операцій.
Доброго дня.
Надайте будьласка покликання на офіційні умови акції.
KVV
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:24
wig Інфомуємо, що Ви можете здійснювати переказ через будь який сервіс.
TASCOMBANK
Представник банку
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:26
Amid Добрий день. Пропозиція діє тільки, якщо Ви отримали смс-повідомлення від Банку
TASCOMBANK
Представник банку
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:29
TASCOMBANK написав: Amid
Добрий день.
Пропозиція діє тільки, якщо Ви отримали смс-повідомлення від Банку
А пришлите мне, пожалуйста, такое предложение.
Amethyst
Повідомлень: 1257
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:32
KVV
Ознайомитись з умовами акції у Вас є можливість на офіційному сайті Банку
https://tascombank.ua/
- "Завантаження" - «Тарифи та форми договорів» - «Акції Банку» - обираєте необхідну акцію.
TASCOMBANK
Представник банку
Повідомлень: 2885
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 215 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:56
TASCOMBANK написав: KVV
Ознайомитись з умовами акції у Вас є можливість на офіційному сайті Банку
https://tascombank.ua/
- "Завантаження" - «Тарифи та форми договорів» - «Акції Банку» - обираєте необхідну акцію.
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... e_time.pdf
Amethyst
Повідомлень: 1257
З нами з: 05.05.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 218 раз.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 07:13
Понятно, индивидуальное предложение. Свиней решили не перекармливать.
Amid
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Додано: Вів 16 лис, 2021 07:15
Сегодня обратил внимание, что гривневая и евро Плативки (которыми, кстати, совсем не пользовался, только открыл) не отображаются в TAS2U. Хотя у них еще срок действия - больше двух лет.
Это что, из-за неактивности заблокировали? А что теперь делать, звонить-требовать, чтобы разблокировали? Или как поступить?
Искатель
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Подякував: 779 раз.
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