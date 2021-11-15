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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:44
slktym007 написав:для валютообмена,
если я правильно помню, но сейчас вроде поменялось это?
Так и пользую.
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