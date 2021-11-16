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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3784378537863787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:44

Re: ТАСКОМБАНК

  slktym007 написав:для валютообмена, если я правильно помню, но сейчас вроде поменялось это?

Так и пользую.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:54

  Hotab написав:
  slktym007 написав:для валютообмена, если я правильно помню, но сейчас вроде поменялось это?

Так и пользую.

А как Вы сейчас заводите гривну в банк? Интересует безнал.
Я просто пользуюсь Викой, но скоро этот вариант отпадет.
Вот любопытствую. Через гривневую Б5?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:21

  Искатель написав:
  Hotab написав:
  slktym007 написав:для валютообмена, если я правильно помню, но сейчас вроде поменялось это?

Так и пользую.

А как Вы сейчас заводите гривну в банк? Интересует безнал.
Я просто пользуюсь Викой, но скоро этот вариант отпадет.
Вот любопытствую. Через гривневую Б5?


Да. На гривневую В5 отправляю с Моно. Без комисов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:55

Кэшбэк по В5

Приобрел товар в Леруа Мерлен, через онлайн заказ, почему не начисляется кэшбэк, ведь операция обозначена в сообщении именно как "Операція купівлі в торгово-сервісній мережі № такойто и тд" ? Карта Велика П'ятірка.Спасибо.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:01

  Rack написав:Приобрел товар в Леруа Мерлен, через онлайн заказ, почему не начисляется кэшбэк, ведь операция обозначена в сообщении именно как "Операція купівлі в торгово-сервісній мережі № такойто и тд" ? Карта Велика П'ятірка.Спасибо.

Зайдите в Выписку по Б5 и гляньте МСС по этой операции, затем сравните его с исключениями по КБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:02

Re: ТАСКОМБАНК

Rack, случайно не предавторизация? МСС кошерный?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:04

MASolomko Предавторизация, да... мсс еще не смотрел, думал - леруа он и в африке леруа...
Походу через ЛИКПЭЙ - в сад?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:43

  Rack написав:MASolomko Предавторизация, да... мсс еще не смотрел, думал - леруа он и в африке леруа...
Походу через ЛИКПЭЙ - в сад?

Проводка уже была? Тут кеш после проводки. Что в сообщении по операции в приложении про кешбек пишут?
Вкладчик1234
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