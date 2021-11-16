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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:44
slktym007 написав:для валютообмена,
если я правильно помню, но сейчас вроде поменялось это?
Так и пользую.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:54
Hotab написав: slktym007 написав:для валютообмена,
если я правильно помню, но сейчас вроде поменялось это?
Так и пользую.
А как Вы сейчас заводите гривну в банк? Интересует безнал.
Я просто пользуюсь Викой, но скоро этот вариант отпадет.
Вот любопытствую. Через гривневую Б5?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:21
Искатель написав: Hotab написав: slktym007 написав:для валютообмена,
если я правильно помню, но сейчас вроде поменялось это?
Так и пользую.
А как Вы сейчас заводите гривну в банк? Интересует безнал.
Я просто пользуюсь Викой, но скоро этот вариант отпадет.
Вот любопытствую. Через гривневую Б5?
Да. На гривневую В5 отправляю с Моно. Без комисов.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:55
Приобрел товар в Леруа Мерлен, через онлайн заказ, почему не начисляется кэшбэк, ведь операция обозначена в сообщении именно как "Операція купівлі в торгово-сервісній мережі № такойто и тд" ? Карта Велика П'ятірка.Спасибо.
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Rack
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:01
Rack написав:
Приобрел товар в Леруа Мерлен, через онлайн заказ, почему не начисляется кэшбэк, ведь операция обозначена в сообщении именно как "Операція купівлі в торгово-сервісній мережі № такойто и тд" ? Карта Велика П'ятірка.Спасибо.
Зайдите в Выписку по Б5 и гляньте МСС по этой операции, затем сравните его с исключениями по КБ
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:02
Rack, случайно не предавторизация? МСС кошерный?
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MASolomko
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:04
MASolomko Предавторизация, да... мсс еще не смотрел, думал - леруа он и в африке леруа...
Походу через ЛИКПЭЙ - в сад?
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Rack
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:43
Rack написав:MASolomko
Предавторизация, да... мсс еще не смотрел, думал - леруа он и в африке леруа...
Походу через ЛИКПЭЙ - в сад?
Проводка уже была? Тут кеш после проводки. Что в сообщении по операции в приложении про кешбек пишут?
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