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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3785378637873788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:31

Может кому будет интересно. Кейс получения карт.
Открывал Б5 и Пудру по рефке. Сказали что рефка работает только на карту с кредлимитом и деньги придут после трат на 500.
Предложили на выбор какую открывать с лимитом, а какую без. Но со временем и на вторую могут налить с их слов.
Также дал два номера. Им пока что не звонили.
Насчет лимита - попросил 20к и налили 20к.

Вопрос. А как пин-код менять?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:50

Re: ТАСКОМБАНК

[quote="slktym007"]
В их банкомате. Бесплатно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:37

ЛАЙМ

Господа, а кому поступило предложение от Тазика открыть карту Лайм?
Прошло две недели, есть хоть у кого-то предложение?
Или это комса как всегда обещает коммунизм, а кроме комсомольских взносов ничего не происходит?
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:09

  deneg net написав:Господа, а кому поступило предложение от Тазика открыть карту Лайм?
Прошло две недели, есть хоть у кого-то предложение?
Или это комса как всегда обещает коммунизм, а кроме комсомольских взносов ничего не происходит?
так карта для зарплатных клиентов написана.Вы зарплату через тас получаете?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:30

посетитель
А прочитать новости не, не будуем?
https://tascombank.ua/news/shanovni-kli ... 001241ceb7
На період з 5 листопада 2021 року Картка Lime Card, яка випускалась лише клієнтам ЗКП-проектів, буде також випускатись в рамках крос-продажів. Відкриття картки Lime Card в рамках крос-продажів здійснюється за пропозицією Банку.
deneg net
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