Может кому будет интересно. Кейс получения карт. Открывал Б5 и Пудру по рефке. Сказали что рефка работает только на карту с кредлимитом и деньги придут после трат на 500. Предложили на выбор какую открывать с лимитом, а какую без. Но со временем и на вторую могут налить с их слов. Также дал два номера. Им пока что не звонили. Насчет лимита - попросил 20к и налили 20к.
Господа, а кому поступило предложение от Тазика открыть карту Лайм? Прошло две недели, есть хоть у кого-то предложение? Или это комса как всегда обещает коммунизм, а кроме комсомольских взносов ничего не происходит?
deneg net написав:Господа, а кому поступило предложение от Тазика открыть карту Лайм? Прошло две недели, есть хоть у кого-то предложение? Или это комса как всегда обещает коммунизм, а кроме комсомольских взносов ничего не происходит?
так карта для зарплатных клиентов написана.Вы зарплату через тас получаете?
посетитель А прочитать новости не, не будуем? https://tascombank.ua/news/shanovni-kli ... 001241ceb7 На період з 5 листопада 2021 року Картка Lime Card, яка випускалась лише клієнтам ЗКП-проектів, буде також випускатись в рамках крос-продажів. Відкриття картки Lime Card в рамках крос-продажів здійснюється за пропозицією Банку.