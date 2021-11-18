На платівку з ощадного і в касу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:35
Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:53
Квесторе_поверніться , уточнение: свыше экв. 50 т.грн - сначала к манагеру, потом в кассу.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:27
Re: ТАСКОМБАНК
Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:19
Re: ТАСКОМБАНК
Я один страдаю от того, что не удается создать подписку по комун. услугам в TAS2U?
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:01
точно. хрень. и как теперь понять проводку?
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