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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3787378837893790>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:35

  SILVER_UA написав:Каким способом сейчас можно бесплатно снять валюту, через Ощадный удивился уже не работает с каких-то пор ?

На платівку з ощадного і в касу.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:53

Квесторе_поверніться , уточнение: свыше экв. 50 т.грн - сначала к манагеру, потом в кассу.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:27

Re: ТАСКОМБАНК

Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:19

Re: ТАСКОМБАНК

Я один страдаю от того, что не удается создать подписку по комун. услугам в TAS2U?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:01

  Ferlakur написав:Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса

точно. хрень. и как теперь понять проводку?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:03

  Яша написав:
  Ferlakur написав:Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса

точно. хрень. и как теперь понять проводку?

Сформировать выписку?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:05

Щойно з магазину. Т2Ю пише MAGAZYN XXX, підозрюю, що після проведення це все ж зміниться на кирилицю.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:10

  Vorlon написав:
  Яша написав:
  Ferlakur написав:Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса

точно. хрень. и как теперь понять проводку?

Сформировать выписку?

да, так работает.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:12

  klug написав:Щойно з магазину. Т2Ю пише MAGAZYN XXX, підозрюю, що після проведення це все ж зміниться на кирилицю.

думаете напишет "магазин для взрослых "?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:29

  unknownurl написав:Я один страдаю от того, что не удается создать подписку по комун. услугам в TAS2U?

полтора десятка подвязал,правда неделю назад :roll:
Мизантрóп
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