|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:35
SILVER_UA написав:
Каким способом сейчас можно бесплатно снять валюту, через Ощадный удивился уже не работает с каких-то пор ?
На платівку з ощадного і в касу.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38064
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1907 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:53
Квесторе_поверніться , уточнение: свыше экв. 50 т.грн - сначала к манагеру, потом в кассу.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5674
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 1526 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:27
Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4079
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:19
Я один страдаю от того, что не удается создать подписку по комун. услугам в TAS2U?
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 705
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:01
Ferlakur написав:
Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса
точно. хрень. и как теперь понять проводку?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1181
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:03
Яша написав: Ferlakur написав:
Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса
точно. хрень. и как теперь понять проводку?
Сформировать выписку?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9855
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 469 раз.
- Подякували: 1067 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:05
Щойно з магазину. Т2Ю пише MAGAZYN XXX, підозрюю, що після проведення це все ж зміниться на кирилицю.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6339
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:10
Vorlon написав: Яша написав: Ferlakur написав:
Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса
точно. хрень. и как теперь понять проводку?
Сформировать выписку?
да, так работает.
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1181
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:12
klug написав:
Щойно з магазину. Т2Ю пише MAGAZYN XXX, підозрюю, що після проведення це все ж зміниться на кирилицю.
думаете напишет "магазин для взрослых "?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1181
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|