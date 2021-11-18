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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3787378837893790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:00

Мизантрóп,
эх, имел неосторожность удалить все подписки, в связи с проблемами оплаты, так теперь снова не хотят даже привязываться...
Даже без привязки выдает ошибку:
Операция неуспешна. Не удалось выполнить операцию. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Если бы не МСС, давно заплатил бы на другом сервисе, а так идея не окешбечивает 4900. Если кто-то знает, где можно заплатить с кэшбэком Идеи, буду благодарен.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:00

УБКИ
🛡 СтатусКонтроль
19.11.2021 20:37:45 надійшов запит інформації щодо вас від ТАСКОМБАНК з метою видачі кредиту.


Я вот сам лично ничо у Таси, Изи, Спорта не запрашивал :(
Неужели по Б5 сами подымут лимит? :shock:
Было чо у кого подобное на днях?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:19

  Amethyst написав:
УБКИ
🛡 СтатусКонтроль
19.11.2021 20:37:45 надійшов запит інформації щодо вас від ТАСКОМБАНК з метою видачі кредиту.


Я вот сам лично ничо у Таси, Изи, Спорта не запрашивал :(
Неужели по Б5 сами подымут лимит? :shock:
Было чо у кого подобное на днях?

Может Вам лайм хотят предложить ? :)
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:22

  Amethyst написав:
УБКИ
🛡 СтатусКонтроль
19.11.2021 20:37:45 надійшов запит інформації щодо вас від ТАСКОМБАНК з метою видачі кредиту.


Я вот сам лично ничо у Таси, Изи, Спорта не запрашивал :(
Неужели по Б5 сами подымут лимит? :shock:
Было чо у кого подобное на днях?

я вообще не клиент, был когда то давно в изи банке - и в 20:34 УБКИ тоже самое написал
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:24

Re: ТАСКОМБАНК

  gonzo написав:ыл когда то давно в изи банке - и в 20:34 УБКИ тоже самое написал
т.е. намекаете, шо эт Изя балуется
Amethyst
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Повідомлень: 1291
З нами з: 05.05.21
Подякував: 80 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:30

  Amethyst написав:
  gonzo написав:ыл когда то давно в изи банке - и в 20:34 УБКИ тоже самое написал
т.е. намекаете, шо эт Изя балуется

нужна больше выборка чтобы сказать точно - но скорей всего массовый запрос, а с какой целью только тигипко известно
gonzo
 
Повідомлень: 231
З нами з: 05.01.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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  #<1 ... 3787378837893790
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