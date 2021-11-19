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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:00
Мизантрóп
,
эх, имел неосторожность удалить все подписки, в связи с проблемами оплаты, так теперь снова не хотят даже привязываться...
Даже без привязки выдает ошибку:
Операция неуспешна. Не удалось выполнить операцию. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Если бы не МСС, давно заплатил бы на другом сервисе, а так идея не окешбечивает 4900. Если кто-то знает, где можно заплатить с кэшбэком Идеи, буду благодарен.
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unknownurl
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:00
УБКИ
🛡 СтатусКонтроль
19.11.2021 20:37:45 надійшов запит інформації щодо вас від ТАСКОМБАНК з метою видачі кредиту.
Я вот сам лично ничо у Таси, Изи, Спорта не запрашивал
Неужели по Б5 сами подымут лимит?
Было чо у кого подобное на днях?
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:19
Amethyst написав:
УБКИ
🛡 СтатусКонтроль
19.11.2021 20:37:45 надійшов запит інформації щодо вас від ТАСКОМБАНК з метою видачі кредиту.
Я вот сам лично ничо у Таси, Изи, Спорта не запрашивал
Неужели по Б5 сами подымут лимит?
Было чо у кого подобное на днях?
Может Вам лайм хотят предложить ?
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velvet
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:22
Amethyst написав:
УБКИ
🛡 СтатусКонтроль
19.11.2021 20:37:45 надійшов запит інформації щодо вас від ТАСКОМБАНК з метою видачі кредиту.
Я вот сам лично ничо у Таси, Изи, Спорта не запрашивал
Неужели по Б5 сами подымут лимит?
Было чо у кого подобное на днях?
я вообще не клиент, был когда то давно в изи банке - и в 20:34 УБКИ тоже самое написал
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gonzo
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:24
gonzo написав:
ыл когда то давно в изи банке - и в 20:34 УБКИ тоже самое написал
т.е. намекаете, шо эт Изя балуется
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:30
Amethyst написав: gonzo написав:
ыл когда то давно в изи банке - и в 20:34 УБКИ тоже самое написал
т.е. намекаете, шо эт Изя балуется
нужна больше выборка чтобы сказать точно - но скорей всего массовый запрос, а с какой целью только тигипко известно
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gonzo
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:48
Квесторе_поверніться написав:
На платівку з ощадного і в касу.
виртуальная карта в приложении это и есть плативка ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:28
Тоже сегодня УБКИ отчитался, что ТАС запрашивал. Хз с какими намерениями. Б5 некуда уже, Викенд точно не будут повышать. Неужели Изя?
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Faceless
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:30
SILVER_UA написав: Квесторе_поверніться написав:
На платівку з ощадного і в касу.
виртуальная карта в приложении это и есть плативка ?
Да, именно Плативка.
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jay2004
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