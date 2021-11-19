Вчора вирішив цю проблему створивши підписку не по адресі, а по конкретному постачальнику. Після підписки на газ т2ю сам запропонував підтянути решту послуг по цій адресі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лис, 2021 09:26
Додано: Суб 20 лис, 2021 10:00
KVV не, не помогает. Підписка має статус «FAILED». Кто подскажет куда стучать в подобных случаях? Понятное дело, что гарячая линия ничем не поможет. Как достучаться у ответсвенному за комуналку в TAS2U?
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