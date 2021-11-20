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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3788378937903791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:26

  unknownurl написав:Я один страдаю от того, что не удается создать подписку по комун. услугам в TAS2U?

Вчора вирішив цю проблему створивши підписку не по адресі, а по конкретному постачальнику. Після підписки на газ т2ю сам запропонував підтянути решту послуг по цій адресі.
KVV
 
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Подякував: 40 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:00

KVV не, не помогает. Підписка має статус «FAILED». Кто подскажет куда стучать в подобных случаях? Понятное дело, что гарячая линия ничем не поможет. Как достучаться у ответсвенному за комуналку в TAS2U?
unknownurl
 
Повідомлень: 707
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Подякував: 26 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:32

  unknownurl написав:KVV не, не помогает. Підписка має статус «FAILED». Кто подскажет куда стучать в подобных случаях? Понятное дело, что гарячая линия ничем не поможет. Как достучаться у ответсвенному за комуналку в TAS2U?

Нічого не допомагає. Навіть Даша мала в носі проблеми клієнтов.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:36

Re: ТАСКОМБАНК

Кочевник написав:
  unknownurl написав:KVV не, не помогает. Підписка має статус «FAILED». Кто подскажет куда стучать в подобных случаях? Понятное дело, что гарячая линия ничем не поможет. Как достучаться у ответсвенному за комуналку в TAS2U?

Нічого не допомагає. Навіть Даша мала в носі проблеми клієнтов.
Даша вже не в ТАСі
Faceless
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Модератор
 
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З нами з: 24.01.12
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Подякували: 7320 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:43

Re: ТАСКОМБАНК

Відколи?
Кочевник
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 16.02.17
Подякував: 351 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:45

Re: ТАСКОМБАНК

Кочевник написав:Відколи?
Давненько вже
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 30453
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7320 раз.
 
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  #<1 ... 3788378937903791
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