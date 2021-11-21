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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лис, 2021 09:26
unknownurl написав:
Я один страдаю от того, что не удается создать подписку по комун. услугам в TAS2U?
Вчора вирішив цю проблему створивши підписку не по адресі, а по конкретному постачальнику. Після підписки на газ т2ю сам запропонував підтянути решту послуг по цій адресі.
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KVV
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Додано: Суб 20 лис, 2021 10:00
KVV не, не помогает. Підписка має статус «FAILED». Кто подскажет куда стучать в подобных случаях? Понятное дело, что гарячая линия ничем не поможет. Как достучаться у ответсвенному за комуналку в TAS2U?
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:32
unknownurl написав:KVV
не, не помогает. Підписка має статус «FAILED». Кто подскажет куда стучать в подобных случаях? Понятное дело, что гарячая линия ничем не поможет. Как достучаться у ответсвенному за комуналку в TAS2U?
Нічого не допомагає. Навіть Даша мала в носі проблеми клієнтов.
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Кочевник
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:36
Кочевник написав: unknownurl написав:KVV
не, не помогает. Підписка має статус «FAILED». Кто подскажет куда стучать в подобных случаях? Понятное дело, что гарячая линия ничем не поможет. Как достучаться у ответсвенному за комуналку в TAS2U?
Нічого не допомагає. Навіть Даша мала в носі проблеми клієнтов.
Даша вже не в ТАСі
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Faceless
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:43
Відколи?
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:45
Кочевник написав:Відколи?
Давненько вже
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:25
Faceless написав:
Кочевник написав:Відколи?
Давненько вже
Хто замість неї?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 06:22
KVV написав: Искатель написав:
Раньше гривну с Вики тянул без проблем. Вопрос: теперь остался ли еще вариант для выхода?
З Платівки грн штовхнути на Спорт/Ізю.
Я прошу прощения: а можно вот этот момент поподробнее, для тугодумов вроде меня.
"Штовхнути" подразумевает, что мы инициируем операцию в TAS2U.
А как и где? Через мобильный TAS2U , выбираем "Перевод на карту", да? Предварительно подвязав туда карту Sportbank?
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Искатель
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Додано: Нед 21 лис, 2021 18:44
Панове, банк здійснив чергове покращення?
Велика П’ятірка, при розрахунку в аптеці 1) не приходять SMS (хоча GSM-банкінг включено) 2) опис операції в TAS2U тепер якийсь жлобський, раніше було детально типу "Операція купівлі в торгово-сервісній мережі ...", тепер просто "Аптека", або взагалі якийсь дебільний текст 3) чекаю на нарахування кешбеку, але вже є сумніви 4) в списку операцій тепер пишеться повний номер картки, раніше номер частково маскувався.
Чи то просто мігранти з Білорусі таки прорвали кордон України і їм дали притулок в IT-відділі TAS?
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Rebel
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