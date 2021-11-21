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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3789379037913792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:16

Прислали в Viber:

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velvet
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 621 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:47

  velvet написав:Прислали в Viber:

2 картки Platinum безкоштовно
Це цілком можливо у новому пакеті послуг від ТАСКОМБАНК!

Obsidian Card - для щоденних оплат
Marsala Card – з кредитним лімітом до 100 000 грн.

Отримуйте:
5% кешбеку за розрахунки у преміальних категоріях з Marsala Card;
4% річних на залишок власних коштів на рахунку з Obsidian Card;
сервіси для мандрівника (lounge зони, фаст-лайн, знижки на таксі та duty-free, консьєрж-сервіс).

Пакет безкоштовний при умові зберігання залишку від 50 000 грн або розрахунках від 7 000 грн/міс.

0 800 503 580

та же фигня, только смской - на вас чекают 2 картки платинум, и тел. 8778
Там сказали, что это просто реклама. Все на общих основаниях
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Повідомлень: 11598
З нами з: 23.01.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
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  #<1 ... 3789379037913792
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