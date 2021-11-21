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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3789379037913792 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 223 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 30 Всього голосів : 223 Додано: Пон 22 лис, 2021 15:16 Прислали в Viber:



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0 800 503 580 velvet Повідомлень: 4064 З нами з: 06.03.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 621 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 16:47 velvet написав: Прислали в Viber:



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та же фигня, только смской - на вас чекают 2 картки платинум, и тел. 8778

Там сказали, что это просто реклама. Все на общих основаниях та же фигня, только смской - на вас чекают 2 картки платинум, и тел. 8778Там сказали, что это просто реклама. Все на общих основаниях Stringer Повідомлень: 11598 З нами з: 23.01.13 Подякував: 338 раз. Подякували: 1625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 17:45 Faceless написав: Тоже сегодня УБКИ отчитался, что ТАС запрашивал. Хз с какими намерениями. Б5 некуда уже, Викенд точно не будут повышать. Неужели Изя? Тоже сегодня УБКИ отчитался, что ТАС запрашивал. Хз с какими намерениями. Б5 некуда уже, Викенд точно не будут повышать. Неужели Изя?

Тоже 19.11 УБКИ сообщило, что ТАС запрашивал кредитную историю. Сегодня ИЗИ долил 45000 гривен лимита. При этом 17.11 скоринговая ТАС отфутболила с порога когда хотел Платинум заказать. Хозяин вроде один, а у каждой из банок своя политика по оценке рисков. Тоже 19.11 УБКИ сообщило, что ТАС запрашивал кредитную историю. Сегодня ИЗИ долил 45000 гривен лимита. При этом 17.11 скоринговая ТАС отфутболила с порога когда хотел Платинум заказать. Хозяин вроде один, а у каждой из банок своя политика по оценке рисков. Alessandr1974 Повідомлень: 226 З нами з: 30.04.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 17:55 Ferlakur написав: Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса

Що цікаво, у Віки зберігся старий формат, а от у В5/Пудри уже "пакращений". Що цікаво, у Віки зберігся старий формат, а от у В5/Пудри уже "пакращений". klug Повідомлень: 6347 З нами з: 18.08.14 Подякував: 277 раз. Подякували: 851 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 18:03 Alessandr1974 , добрый вечер. Подскажите пожалуйста про УБКИ. Вы там зарегистрированы? Или на имейл приходят уведомления о запросе от них? _PORT_UA Повідомлень: 829 З нами з: 09.02.14 Подякував: 145 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3789379037913792 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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