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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:16
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Це цілком можливо у новому пакеті послуг від ТАСКОМБАНК!
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:47
velvet написав:
Прислали в Viber:
2 картки Platinum безкоштовно
Це цілком можливо у новому пакеті послуг від ТАСКОМБАНК!
Obsidian Card - для щоденних оплат
Marsala Card – з кредитним лімітом до 100 000 грн.
Отримуйте:
5% кешбеку за розрахунки у преміальних категоріях з Marsala Card;
4% річних на залишок власних коштів на рахунку з Obsidian Card;
сервіси для мандрівника (lounge зони, фаст-лайн, знижки на таксі та duty-free, консьєрж-сервіс).
Пакет безкоштовний при умові зберігання залишку від 50 000 грн або розрахунках від 7 000 грн/міс.
0 800 503 580
та же фигня, только смской - на вас чекают 2 картки платинум, и тел. 8778
Там сказали, что это просто реклама. Все на общих основаниях
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:45
Faceless написав:
Тоже сегодня УБКИ отчитался, что ТАС запрашивал. Хз с какими намерениями. Б5 некуда уже, Викенд точно не будут повышать. Неужели Изя?
Тоже 19.11 УБКИ сообщило, что ТАС запрашивал кредитную историю. Сегодня ИЗИ долил 45000 гривен лимита. При этом 17.11 скоринговая ТАС отфутболила с порога когда хотел Платинум заказать. Хозяин вроде один, а у каждой из банок своя политика по оценке рисков.
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Alessandr1974
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:55
Ferlakur написав:
Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса
Що цікаво, у Віки зберігся старий формат, а от у В5/Пудри уже "пакращений".
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klug
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:03
Alessandr1974 , добрый вечер. Подскажите пожалуйста про УБКИ. Вы там зарегистрированы? Или на имейл приходят уведомления о запросе от них?
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