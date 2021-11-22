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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:16
Прислали в Viber:
2 картки Platinum безкоштовно
Це цілком можливо у новому пакеті послуг від ТАСКОМБАНК!
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5% кешбеку за розрахунки у преміальних категоріях з Marsala Card;
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0 800 503 580
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:47
velvet написав:
Прислали в Viber:
2 картки Platinum безкоштовно
Це цілком можливо у новому пакеті послуг від ТАСКОМБАНК!
Obsidian Card - для щоденних оплат
Marsala Card – з кредитним лімітом до 100 000 грн.
Отримуйте:
5% кешбеку за розрахунки у преміальних категоріях з Marsala Card;
4% річних на залишок власних коштів на рахунку з Obsidian Card;
сервіси для мандрівника (lounge зони, фаст-лайн, знижки на таксі та duty-free, консьєрж-сервіс).
Пакет безкоштовний при умові зберігання залишку від 50 000 грн або розрахунках від 7 000 грн/міс.
0 800 503 580
та же фигня, только смской - на вас чекают 2 картки платинум, и тел. 8778
Там сказали, что это просто реклама. Все на общих основаниях
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:45
Faceless написав:
Тоже сегодня УБКИ отчитался, что ТАС запрашивал. Хз с какими намерениями. Б5 некуда уже, Викенд точно не будут повышать. Неужели Изя?
Тоже 19.11 УБКИ сообщило, что ТАС запрашивал кредитную историю. Сегодня ИЗИ долил 45000 гривен лимита. При этом 17.11 скоринговая ТАС отфутболила с порога когда хотел Платинум заказать. Хозяин вроде один, а у каждой из банок своя политика по оценке рисков.
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Alessandr1974
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:55
Ferlakur написав:
Чота операции в ТАС2Ю стали отображаться в каком-то каличном формате. Раньше было понятно, POS PURCHASE...- значит не провелось еще, стало кириллицей — проведено, а теперь — сразу кириллицей пишет просто "Продукты", ни номера терминала, ни адреса
Що цікаво, у Віки зберігся старий формат, а от у В5/Пудри уже "пакращений".
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klug
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:03
Alessandr1974 , добрый вечер. Подскажите пожалуйста про УБКИ. Вы там зарегистрированы? Или на имейл приходят уведомления о запросе от них?
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:48
В цьому місяці закінчується Вікенд. Продовжувати його не збираюся.
Як погасити борг в грудні? Чи не зникне картка з ТАС2Ю?
Абонка ще не знімалася, хоча на рахунку достатньо коштів. Минулого разу знялася в листопаді, картка відкрита на чорну п'ятницю.
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Кочевник
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:51
Кочевник написав:
Продовжувати його не збираюся.
Тогда странно, что ещё не закрыли карту!
Кочевник написав:
Як погасити борг в грудні?
Вы серьёзно хотите заплатить 365 грн. за продолжение льготного периода ещё на месяц? Зачем?
Погасили прямо сразу и закрыли - в чём проблема?
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Vorlon
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:58
Vorlon написав: Кочевник написав:
Продовжувати його не збираюся.
Тогда странно, что ещё не закрыли карту!
Кочевник написав:
Як погасити борг в грудні?
Вы серьёзно хотите заплатить 365 грн. за продолжение льготного периода ещё на месяц? Зачем?
Погасили прямо сразу и закрыли - в чём проблема?
Вангую, что Кочевник планирует получить кэшбек еще и за ноябрь. Плюс попользоваться кредитными по максимуму и ту сумму что в грейсе загасить ближе к католическому рождеству (или сразу после него).
Но в любом случае имхо свои деньги в размере годовой оплаты держит он на карте зря. По поводу того что карта исчезнет - ИМХО не стоит переживать - останется счет - на него можно будет перевести деньги по СЭП. Но на всякий случай надо бы сохранить его реквизиты.
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Flamingo
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:11
Господа Добрый вечер а что случилось перестали эсэмэски приходить по В5 и по пудре. Простите за отсутствие знаков пунктуации
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Алексей77
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:12
Кошти на рахунку для того, щоби не залишитися без кешбеку за листопад, який перевищує абонку по Вікенду. Ще й кешбек в єврах вивожу на єдиний мій Мастер, що має євровий рахунок (в очікуванні також сума більша за абонплату).
Мене більше цікавить точна заборгованість по кредліму. Ще з 2018-го року, коли ТАС не вмів в попередню авторизацію, в мене заблокованими є близько 150 грн. Точну суму я не знаю. Якби 1 грудня побачити борг і загаситися тягнучкою без абонплати - було б не ідеально, але дуже добре.
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Кочевник
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