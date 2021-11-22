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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:18
Кочевник написав:
Якби 1 грудня побачити борг і загаситися тягнучкою без абонплати - було б не ідеально, але дуже добре.
До 1 грудня абонку спише за рік вперед. Ні?
Ще рік заюзаєте а там видно буде.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:31
Яша написав:
и как теперь понять проводку?
Из закрытой группы в Facebook:
Юлия Пилипчук написав:...Ми переводимо картки на онлайн оновлення залишків, також по чисельним проханням Користувачів скоротиться опис в історії операцій по розрахунковим операціям, як Ви уже помітили, буде відображатися скорочено назва торгової точки. Повну інформацію про платіж Ви можете переглянути у pdf виписці.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:32
Кочевник написав:
Кошти на рахунку для того, щоби не залишитися без кешбеку за листопад, який перевищує абонку по Вікенду. Ще й кешбек в єврах вивожу на єдиний мій Мастер, що має євровий рахунок (в очікуванні також сума більша за абонплату).
Мене більше цікавить точна заборгованість по кредліму. Ще з 2018-го року, коли ТАС не вмів в попередню авторизацію, в мене заблокованими є близько 150 грн. Точну суму я не знаю. Якби 1 грудня побачити борг і загаситися тягнучкою без абонплати - було б не ідеально, але дуже добре.
Не понял про кэшбек в еврах. Кэшбек тут по тратах в евро выодится на гривневый счет. Или это какой-то внешний кэшбек.
По единственной карте в евро - т2ю позволяет открыть выртуальную карту в евро в тарифе пластинка. Валюту можно выводить на нее ( но не из внешних конечно источников а со свободного вклада и при покупке валюты).
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Додано: Пон 22 лис, 2021 20:01
Кешбек в євро - hellocashback. Сторонній сервіс. Вивожу накопичений кешбек на Віку.
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