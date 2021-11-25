Только что проверил.
С виртуальной Плативки в грн при операции в TAS2U и при переводе на Изибанк, и при переводе на Спортбанк - рисует комиссию.
Вы сами делали такие переводы без комиссии или просто предположили, что получится?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лис, 2021 11:38
Только что проверил.
С виртуальной Плативки в грн при операции в TAS2U и при переводе на Изибанк, и при переводе на Спортбанк - рисует комиссию.
Вы сами делали такие переводы без комиссии или просто предположили, что получится?
Додано: Чет 25 лис, 2021 18:44
Додано: Чет 25 лис, 2021 21:47
А шо, у Таси слетела синхра счета и карты?
У меня разные остатки показывает в Выписке и остатке в Т2Ю
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